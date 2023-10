Las redes sociales, sobre todo Twitter y TikTok se convirtieron en el espacio más utilizado por los usuarios para compartir extrañas historias de su cotidianeidad, anécdotas vivenciadas en viajes por el mundo o incluso situaciones poco favorables que les tocaron atravesar en algún momento de su vida.

Así, van en aumento la cantidad de internautas que eligen los medios digitales para evidenciar maltratos de empleados de algunos comercios, descargar sus sentimientos hacia otras personas, recomendar productos o dar tips para mejorar la estadía en los hogares.

En esta oportunidad, una cámara registró el momento en el que un joven estaba haciendo trucos en las famosas camas elásticas y un mal movimiento hizo que se le cayeran los pantalones y quedara al descubierto un detalle en su ropa interior. El chico publicó la filmación en su TikTok y dejó boquiabiertos a todos.

El detalle en el calzón que dejó impactados a los usuarios de TikTok

El desastroso acontecimiento fue compartido por "digifilips2", el propio protagonista del hecho, quien se destaca dentro de la red social por publicar sus extravagantes y arriesgados trucos realizados en diferentes sitios. En la filmación más reciente que publicó, se podía ver como el joven trataba de hacer una mortal para atrás en una cama elástica y se le bajaban los pantalones.

El desprovisto, sin embargo, no fue que se quedó en ropa interior frente a sus conocidos, sino que lo más llamativo fue que tenía una mancha notable en sus calzoncillos, parecía que lo tenía sucio con restos escatológicos. Al difundirlo públicamente, el chico señaló que ese "fue el momento más vergonzoso de su vida", aunque el algoritmo de TikTok no le dio demasiada importancia y no lo eliminó.

Al notar que el joven no explicaba nada sobre ese detalle, los internautas comenzaron a sacar sus conclusiones con respecto a que podía ser y muchos lo catalogaron como "un sello de garantía", "un frenazo" o hasta como un "accidente".

Otros tantos internautas comenzaron a dudar de ello y a cuestionarse si realmente era un accidente o se trataba de un acontecimiento producido apropósito por los propios creadores de contenido para alcanzar muchas visualizaciones y volverse más reconocidos dentro de la aplicación.

De todas formas no hay pruebas de que eso sea falso, pero el internauta ya contaba con varios videos similares en su repertorio: grabaciones donde se le bajan las prendas, filmaciones donde utiliza bombachas para llamar la atención de los espectadores, entre otras.

El video alcanzó los 18 millones de reproducciones y alrededor del millón de "me gustas". En los comentarios los seguidores se hicieron notar: "Lo peor es que en la primera vuelta se veía normal y a la segunda, lo marrón comenzó a crecer", "pero hace cuanto no lava eso", "estoy cansado jefe", "el video que se huele".