Una usuaria de Twitter contó la insólita conversación que tuvo con un amigo, quien le dio un consejo particular para superar su mal momento. Ella le explicó que se había despertado "triste" y el pibe le mencionó la "teoría del salamín" que hora es viral y no para de sumar adeptos, aunque sea cada vez más caro armar una picada.

Todo el momento que es tendencia en la red social del pajarito comenzó con el posteo de @ju_seguraespi, quien mostró el chat de WhatsApp con su amigo "Panki". "Estoy mal. Mi amigo: no será hambre?", tituló el tuit que ya suma miles de reacciones.

En las capturas que reveló la joven se puede leer que lo que le había explicado a su compañero: "No sé, viste cuando te levantas mal". "Triste", agregó en otro mensaje y completo: "Sin motivo, creo".

Sin alarmarse, Panki le consultó: "No era hambre?". Luego, el muchacho remarcó la importancia de la alimentación de una forma muy particular: "Yo el otro día taba mal y me piqué un salamín y estuve mejor".

Rápidamente, el posteo se viralizó en la red social del pajarito con miles de "likes" y cientos de comentarios graciosos que apoyaron la teoría del pibe. Más tarde, luego de que el tuit se hiciera viral, apareció el amigo que recomendó comer salamín.

Se trata de @OctavioBorrello, quien escribió: "Acá panki, si soy de Tauro y tengo un emprendimiento de Burguers por si están tristes. No es terapia, pero es más barato".

Las mejores reacciones a la teoría del salamín que es viral

"Decime que es de tauro o tiene ALGO en tauro", le consultó una comentarista a "Juli" sobre el autor de la teoría. "No veo fallas en su lógica. Picate un salamín y bájalo con fernet, ya fue", insistió otra joven que apoyó la recomendación.

"Necesito que sea mi amigo", consideró otra persona y del mismo modo, una joven destacó: "Da mejores consejos que mi psicóloga". "Good la del salamín, no lo había pensado", señaló una usuaria.

Del mismo modo, varios tuiteros se sumaron con el planteo: "La comida lo arregla todo", "Siempre hay que constatar que no sea hambre!", "Me di cuenta de que capas soy infeliz porque todavía no pique un salamín".

"Ojo, que yo hay veces que estoy mal, a niveles no me banco el mundo, y si tomo agua o como algo se me pasa", confesó una chica y otra mencionó: "Igual tiene lógica, yo si estoy bajón me pido dos medialunas con un café con leche y me siento mejor. O puede ser el azúcar en sangre".

"Es anemia, lo digo porque desde hace 3 años tomo hierro. Estaba mal hasta que comía algo. Me hice un chequeo y salió anemia crónica", comentó una de las más dramáticas.