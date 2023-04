El asado es una tradición histórica en el país. Sin embargo, durante la ceremonia de preparación siempre puede surgir algún problema, como en el caso de un muchacho al que se le incendió la parrilla y se volvió viral en TikTok.

Como es sabido, los encargados de hacer un asado deben estar siempre atentos a la parrilla, y sobre todo a la carne, para que no se queme, no se cocine mal o quede crudo. Pero, al mismo tiempo, deben vigilar que las brasas no se apaguen, pero tampoco que se prendan fuego, tal y como sucedió en el clip que es tendencia en TikTok.

El video que se viralizó en la red social sorprendió a todos por la insólita reacción de sus protagonistas. Según se puede estimar, el parrillero inexperto no prestó la atención necesaria al fuego y terminó con casi toda la parrilla envuelta en llamas de gran magnitud. Como consecuencia, la carne se quemó y solo pudo rescatar algunos cortes.

Para sorpresa de muchos internautas que vieron el clip, a través de la cuenta @hectorjgg9119, el invitado del parrillero no solo no lo ayudó a resolver el incendio, sino que lo filmó y se burló del incidente.

En las imágenes virales se puede ver que en el centro de la parrilla se originó una gran llama que envolvió casi toda la carne. Mientras, el asador intentaba sacar los pedazos que quedaron lejos del fuego con mucha paciencia.

"Andá a comprar de vuelta", bromeó el personaje que estaba grabando la escena. "Como en Estados Unidos, primo", agregó. Sin más qué hacer, el asado fue buscar un tacho con agua y lo tiró sobre la parrilla. Si bien pudo apagar el fuego, también mojó toda la comida que se había quemado.

Lejos de mostrarse enojados o frustrados, ambos se tomaron con humor el accidente y se hicieron virales en la plataforma con miles de interacciones.

"Va a salir en el punto justo", contestó un usuario. Otro explicó: "Eso es porque había grasa en la parrilla". "El que es campeón del mundo hace asado como quiere", planteó un hincha de la "Scaloneta".

Así se sumaron cientos de tiktokeros que no podían creer el momento y se lo tomaron con diversión: "¿Qué pasó compa? Tira agua para apagarlo ¿O es una nueva técnica para hacer asado?". "Es para que quede bien sellado Jajaja", agregó otro gracioso.

"¿Cómo va a sacar primero los que no se están quemando?", cuestionó la más preocupada y otro joven se alarmó: "¿Cómo hacen para llegar a esa instancia?". "Encima lo saca con toda la paz. ¡¡Sacala rápido, hijo!!", insistió otro ansioso. "Esta es una verdadera receta de 1 minuto", describió una usuaria.

Después, en la misma cuenta de TikTok compartieron las imágenes con audios alternativos: