“AFIP me detuvo por comprar 10 kilos de arroz”, fue el comienzo de una publicación que en los últimos días se volvió viral en Twitter. Una situación que, a pesar de parecer inverosímil, ocurrió fehacientemente en un supermercado porteño.

“Fui al Diarco de Barracas y estaban los de AFIP haciendo inspección de las compras de la gente. No pensé que me iban a parar a mí, pero cuando termino de abonar uno de los de AFIP me pide ‘el CUIT del local al que le estoy haciendo las compras’, escribió el usuario @CapitanAcido en la red social.

“Le digo que son para mi casa y me cuestiona entonces por qué compré 10 kilos de arroz. Le explico que lo hago por la inflación y no me cree. Pregunta si estoy en relación de dependencia, le informo que soy abogado, les doy mi DNI y matrícula y comienzo a discutir con ellos, ya que insisten en retenerme la mercadería hasta verificar unas ‘cosas’”, continuó el hombre.

En su relato precisó: “Luego de cinco minutos dicen que me puedo retirar. Les pregunto si mis 10 paquetes de arroz o yo estamos bajo investigación, con prepotencia me dijeron que me retire. No sé como llegamos a esto. No sé en qué momento perdimos la libertad”.

AFIP me detuvo por comprar 10kg de arroz. Fuí al Diarco de Barracas y estaban los de AFIP haciendo inspección de las compras de la gente. No pense que me iban a parar a mí pero cuando termino de abonar uno de los de AFIP me pide "el CUIT del local al que le estoy haciendo las… pic.twitter.com/iApFLxwuQ5 — Capitan Acido (@CapitanAcido) August 26, 2023

En diálogo con TN, el abogado especificó: “Ni bien pagué me hicieron una serie de preguntas. De dónde estaba comprando, si iba siempre a ese supermercado, el origen del dinero. Respondí con paciencia hasta que me pidieron documentación y no me creyeron lo del arroz. Me llevaban la contra en relación a lo que decía”.

Este medio se contactó con el supermercado en cuestión y confirmó que la presencia de la AFIP ocurrió durante el fin de semana y culminó el pasado martes.

La encargada del comercio detalló: “Controlaban a consumidores finales, pero no hubo ningún conflicto con este señor”. La mujer remarcó que en el supermercado, a pesar de lo relatado por el abogado, “no hay limitación de productos”.