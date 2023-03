Descubre todo lo que te depara el Horóscopo de hoy lunes 20 de Marzo. Tu horóscopo diario sobre salud, amor y trabajo..

Aries

Hoy te sentirás como pez en el agua, Aries. Tendrás que utilizar tus dotes de buena comunicadora y lograrás convencer a todos los que te escuchen. También tu espíritu inquieto y curioso tendrá hoy oportunidad de explorar en terrenos que no dominas. Eres capaz de lograr grandes cosas a diario en tu trabajo pero para ello te iría bien repasar ahora tus conocimientos, ponerte al día, especialmente en idiomas y nuevas tecnologías, y aprender de lo que hacen los demás. No desprecies la experiencia de personas que quizá no tienen una carrera universitaria pero llevan años desempeñando su trabajo. Son más sabios que nadie, desconfiada Aries. En el ámbito sentimental, estás atravesando un ciclo de estabilidad. Tu situación, sea la que sea, no variará en unos días, aunque puede que si estás sola te ronden a diario muchos pretendientes.

Tauro

Tu jornada laboral hoy no será de las mejores, Tauro, pero en parte puede deberse a que no te has levantado de buen humor y esto te puede hacer tener a diario una visión distorsionada de los conflictos que puedan aparecer. Quizá tiendas a hacer una montaña de un granito de arena y esto complica mucho las cosas. Si no quieres que ocurra, intenta adoptar una actitud positiva y afrontar los problemas con el ánimo de que podrás resolverlos porque así es realmente. Estás demasiado preocupada a diario por el tema económico, Tauro. Necesitas tener más ingresos para que te alcance a todo. Pon a trabajar hoy tu mente, porque imaginación no te falta y puedes encontrar alguna fórmula para generar dinero extra. Tal vez tienes un hobby que puede servirte para ello. Piensa y encontrará la solución.

Géminis

Estás en un momento de tu vida, Géminis, en que a pesar de todo tu empuje, necesitarías a alguien que te guiara los pasos a diario. Puedes pensar hoy que esto no va contigo, pero si quieres sacar más provecho de tu talento y mejorar en algunos aspectos tu carácter, te iría muy bien tener a algún profesional al lado para que te ayude a canalizar todo tu potencial. Estás viviendo un gran momento, pero esta falta de seguridad no te deja ver todo lo bueno que tienes a tu alcance. Hoy es posible que te surja la oportunidad de liderar un equipo de trabajo, Géminis. Aprovecha la ocasión y demuestra tus dotes de comunicación y para dirigir un equipo a diario. En el ámbito sentimental, alguien ha puesto los ojos en ti y no piensa en otra cosa.

Cáncer

Has iniciado hoy un ciclo fabuloso, en el que sabrás apreciar todos los progresos que vas consiguiendo a diario respecto al futuro que tienes proyectado, Cáncer. Es probable que muchas de las personas que te rodean no entiendan los pasos que das o tus objetivos. Céntrate en lo tuyo y no dejes que te afecten estas opiniones. Quienes pretenden aconsejarte no han llegado a tu grado de evolución todavía. Sigue a diario con tus ideas y tus decisiones, que son acertadas. Precisamente hoy puedes tener que decidir sobre tu trabajo. Reflexiona, sé consciente, prudente Cáncer. No te arrepentirás. En el amor, te esperan felices momentos en compañía de tu pareja. Tu chico puede tenerte reservada hoy una sorpresa, Será una experiencia muy positiva y que contribuirá a estrechar lazos. Piensa tú también en algo para sorprenderle.

Leo

Te espera hoy una jornada genial en tu vida profesional, Leo. Te sentirás muy a gusto con lo que haces y empezarás a darte cuenta a diario de que tienes un gran futuro en el camino que has elegido. En el terreno sentimental, en cambio, puede que no tengas las cosas tan claras, que no acabes de sentirte satisfecha y que estés pensando en dar un giro radical a tu vida. Puede ser que quieras cortar con tu chico, o que decidas dar una oportunidad a alguien que te gusta pero que tiene su lado oscuro. Es momento de decidir, Leo, de lanzarte, de dar el gran salto. No dejes que nadie influya en tu elección. No pueden saber los sentimientos que guardas en tu corazón. Haz caso de tu intuición a diario y optarás por la decisión adecuada.

Virgo

Levanta el ánimo, Virgo, porque hoy te espera un buen día. Tu trabajo es estable y no corres riesgo de perderlo, aunque estés quejosa porque algo que quieres mejorar a diario no acaba de llegar nunca. Se hará realidad, no te preocupes, pero todavía tendrás que esperar un poco. Donde la jornada se presenta excelente es en el terreno sentimental. Si estás empezando a salir con alguien o has conocido recientemente a una persona a la que ves a diario, hoy a primera hora te puede sorprender con un regalo o un gesto que no esperas, Virgo. Quizá esté en la puerta de tu casa cuando salgas para ir a trabajar, o tal vez te envíe unas flores. En cualquier caso, agradécelo como es debido. Y toma nota, le debes una. A él también le gusta que le sorprendan.

Libra

Déjate hoy de prejuicios, Libra, y presta oídos a tus colegas, o a la gente de tu entorno si tienes una profesión liberal. No es cierto que seas tan autosuficiente como para no necesitar nunca a nadie. Convéncete de que es mucho mejor contar a diario con otras personas, no sólo para ayudarte con el trabajo en ciertos momentos, sino también para generar ideas nuevas. Puede que alguno de esos proyectos que has pensado a diario y no te has atrevido a llevar a cabo, tenga una buena salida si sois más a la hora de ponerlo en práctica. Hoy recuerda bien este concepto, luchadora Libra, y no te rebotes con la gente que te rodea en tu ámbito profesional. Serénate porque puedes necesitarles antes de lo que te imaginas y luego todo serían lamentos.

Escorpio

Si hoy sientes la tentación de dar un giro radical a tu vida, Escorpio, hacer cambios importantes y posiblemente arriesgados, piénsatelo dos veces porque es mejor que lo dejes para más adelante. Quizá alguna situación límite que vives a diario te haya hecho pensar en tomar esta decisión, pero necesitas serenarte y tomarte un poco de tiempo para reflexionar. No te conviene abandonar la trayectoria que estás llevando hasta ahora y aunque te parezca factible, recuerda que nadie es infalible y que en las grandes decisiones si te equivocas el batacazo es más fuerte. Hoy una persona madura de tu entorno familiar te dará un consejo que te puede resultar muy útil, Escorpio. Procura relajarte y para ello no encontrarás a diario mejor compañía que la de tu pareja. Sólo tu chico será capaz de liberarte de tanta tensión.

Sagitario

Ahora ya estás empezando a aprender a tomarte las cosas con más calma a diario en lo que se refiere al trabajo, Sagitario. Por fin hoy te darás cuenta de que ponerte nerviosa no sirve de nada, que lo mejor es pensar antes de actuar. Estás madurando y por ello estás más dispuesta a asumir más responsabilidades en este aspecto. Te beneficiará mucho en el futuro, sin duda. Sigue por este camino a diario. Y hoy mismo empieza también a pensar en tu actitud ante el amor, pasiva Sagitario. Hasta este momento lo has considerado como algo secundario, pero puede que tu pareja, después de cierto tiempo de relación, te haya propuesto dar un paso adelante. No te entretengas más en darle una respuesta porque puede pensar que no tienes ningún interés y alejarse de ti para no perder el tiempo.

Capricornio

Hoy se te puede presentar la ocasión que soñabas desde hace tiempo, Capricornio. Es posible que te ofrezcan ese trabajo con el que has soñado a diario durante meses. Es verdad que arriesgas la estabilidad económica de la que ahora disfrutas, pero está justificado. Será el primer paso hacia el éxito profesional. No es momento de dudas ni de temores, sino de reflexión y decisiones firmes a diario. Tampoco temas perder poder adquisitivo o las cosas de las que disfrutas. Si haces las cosas bien esto no ocurrirá. Es el momento de apasionarte en lo que está llegando a tu vida y, de paso, también de poner un poco más de chispa en tu relación sentimental, Capricornio, que últimamente parece haber caído en la rutina más paralizante. Sabes cómo hacerlo sólo has de ponerlo en práctica.

Acuario

Aunque seas consciente de que muchas personas tienen depositada su confianza en ti, carismática Acuario, y esto en cierto modo te haga sentir halagada, no dejes que sea un contratiempo en tu vida, como un muro que te impide hacer a diario tus cosas más personales. No puedes llegar a todos los asuntos de los demás, primero has de resolver los tuyos y además sin sentirte egoísta por ello. Estás ahora en una fantástica etapa de crecimiento personal, Acuario, aprenderás muchas cosas en este ciclo, entre ellas a sentirte más feliz con lo que tienes a diario de lo que te sientes en estos momentos. En el amor, si estás saliendo con alguien que te gusta pero no tanto como para comprometerte, hoy déjale bien claro que de momento quieres seguir libre y no alimentes falsas expectativas.

Piscis

Todavía te está faltando seguridad en ti misma, confianza, y esto te perjudica a diario, Piscis. Si piensas que no eres suficientemente válida o temes hacer las cosas peor que los demás, te verán como una persona débil y vulnerable. No lo permitas. Hoy empieza a cuidar más de tu apariencia física, es importante en el ámbito laboral, en todos los casos pero sobre todo si tu trabajo implica relación con el público. Si proyectas una buena imagen tienes mucho ganado para conseguir lo que quieres, también en el amor. Si últimamente estás notando que quienes se te acercan se alejan al poco tiempo, quizá es que les asusta esta tendencia negativa tan rara en ti que tienes ahora, Piscis. Por supuesto a tu buena imagen tiene que acompañarla simpatía y cordialidad. La conjunción perfecta. Hoy es un día clave para mejorar tus hábitos de diario.