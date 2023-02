Un chofer de un taxi con licencia oficial de la Municipalidad de Córdoba fue filmado este miércoles en la esquina de las avenidas Vélez Sársfield y Pueyrredón, en barrio Nueva Córdoba, por un vecino mientras manejaba con su hijo a upa. En el video, incluso, el conductor amenaza a quien lo está grabando y defiende su actitud: “Mi hijo maneja mejor que vos”.

La imagen llegó a la Secretaría de Transporte municipal, que citó al permisionario, dueño de la chapa 2495, Osvaldo Airalda, para que dé explicaciones. Airalda es un concesionario que tiene dos patentes de taxi: esta del 2008 y otra de 2011. A la vez, desde Tránsito se pidió que se cancele la licencia de conducir del chofer Jonathan Andrés Cabral, de 26 años, y se lo incluya en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat) para que no pueda obtener otra.

Marcelo Rodio, secretario de Transporte municipal, confió que apenas les llegó el video chequearon que sea real, que no sea extemporáneo y que sea en la ciudad de Córdoba y a partir de esas corroboraciones iniciales abrieron el sumario administrativo.

La explicación del taxista

El chofer detalló que hace nueve años se dedica a la actividad y contó cómo su familiar llegó a estar encima de su falda. “No lo senté a manejar. Estaba caprichoso y yo salí apurado porque tenía un problema familiar”, contextualizó.

En este marco, el conductor recordó que se iba al Hospital Privado ubicado en barrio Parque Vélez Sarsfield. “Lo puse atrás pero estaba caprichoso, pasó adelante, lo acomodé ahí y salí”, enfatizó. Inmediatamente, reconoció que no es motivo para justificar lo que hizo.

Por eso, el joven llamó a su abogado, Omero Spiropulos, quien lo asesoró para hacer una nota y pedir perdón. “Reaccione y respondí mal a las personas que me filmaron. Hice la rotonda y me frené”, contó sobre lo que no se vio del video.

Por último, el conductor del rodado de color amarillo desmintió la polémica respecto a su carnet profesional vencido: “Estaba habilitado, al igual que todos los otros papeles”.

El estado del carnet y el vehículo