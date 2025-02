Alex Caniggia se burló de la gente que tiene vehículos usados: “Me dan alergia” El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia generó polémica con sus declaraciones.

Alex Caniggia generó polémica al filmarse manejando y burlarse de aquellos conductores que tienen autos usados o de varios años. En sus historias de Instagram, el mediático compartió una serie de videos que no pasaron inadvertidos entre sus más de dos millones y medio de seguidores.

“Hoy martes, hermosa mañana, ¿verdad? Fucking masivo acá. El fucking Rolex Day-Date 15k en la muñeca, o sea, bro, hay niveles… Estamos masivos, gente. Hay niveles, respeten en los rangos, barats”, lanzó mientras conducía.

Acto seguido, filmó a otros vehículos y lanzó: “O sea, bro, ¿cómo te das cuenta que la sociedad es full barat? O sea, bro, mirás a tu alrededor, bro, todos fucking autos barats. O sea… ¿Entiendes? Así es como te das cuenta del fucking país que está fucking re barat“.

Luego señaló que además de llevar un reloj de lujo, maneja una “nave”. “No pueden competir, bro. O sea, ni siquiera pueden llegarme al tobillo. Que sigan participando, mientras yo sigo ganando”, sentenció.

Luego disparó contra aquellos que no tiene un 0KM: “Yo no sé qué le pasa a la gente, pero un auto usado es tipo la miseria para mí. (…) A mí me dan como alergia los autos usados, es como que lo usó uno y andá a saber qué le hizo. Aparte el olor, el motor usado… Desagradable“.

Alex Caniggia lanzó polémicas declaraciones en redes: “Los barats están encarcelados”

Después de burlarse de otros conductores, Alex Caniggia opinó: “Ustedes, los barats, están encarcelados. Es como que ustedes viven con mucho resentimiento, odio… No viven en paz”.

“Directamente, usan la frase ‘El dinero da alergia’… Pero ustedes lo que más quieren es dinero. Y como dice la Biblia ‘Si vos perseguís algo tanto, nunca te lo va a dar el dios del más allá’. O sea, qué te va a dar lo que vos tenés: ira, resentimiento a la vida, quejas”, enumeró. Y reflexionó: “Acuérdense que la queja trae pobreza, la gratitud, riqueza”.

Acto seguido, se diferenció: “Nosotros, los millos, vivimos rep…, relajados. Gastamos miles y miles de dólares por día, si se nos canta, total en nuestra mente exótica, sabemos que vamos a recuperar eso y mucho más”.

“Nosotros, los millos, vivimos relajados, en paz, en armonía… Vivimos como se tiene que vivir porque la vida es una y nada más que una”, concluyó.