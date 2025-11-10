Capturaron el momento en el que Maxi Salas golpea a un joven: las imágenes de lo que iba filmando el agredido El delantero se abalanzó para pegarle una trompada. El agredido no tenía vínculo con el club ni con la organización del partido.

Maxi Salas tuvo un ataque de furia en plena Bombonera. El delantero de River, visiblemente afectado por la derrota ante Boca, reaccionó con violencia contra un joven que grabó la salida del plantel visitante del campo de juego. Las imágenes, difundidas en redes sociales, mostraron el momento en que el jugador se acercó y le lanzó un golpe sin mediar palabra.

El episodio ocurrió minutos después del final del Superclásico, cuando los futbolistas de River abandonaban la cancha entre insultos y gestos de frustración. Salas, que había sido titular, caminaba junto a sus compañeros cuando notó la presencia del joven con el celular en la mano.

This browser does not support the video element.

Lejos de ignorarlo, el delantero se dirigió hacia él y, sin intercambio previo, le aplicó una fuerte trompada que tomó por sorpresa a todos los presentes. El agredido, según se supo, no tenía vínculo con el club ni con la organización del partido, y estaba filmando por su cuenta el momento.

La escena generó un fuerte repudio en redes y en el propio entorno del club. Muchos hinchas cuestionaron la reacción del futbolista y pidieron una sanción ejemplar. Desde River, por ahora, no hubo comunicación oficial sobre el hecho ni declaraciones públicas del jugador.

El golpe de Salas expuso el clima de tensión que vive el plantel luego de un nuevo golpe futbolístico ante Boca. En medio de una racha negativa y críticas al rendimiento, el episodio agrava el momento del equipo y deja en evidencia la falta de control emocional en un contexto de máxima presión.

El video en primera persona

El hincha comenzó a grabarse en modo selfie, mostrando también a los futbolistas del club de Núñez mientras abandonaban la cancha. La mayoría evitó mirar y siguió su camino, pero el delantero no pudo contener su enojo: al ver la escena, salió corriendo hacia el hombre y le pegó un golpe por detrás.

De todas formas, la situación no pasó a mayores. La persona que grababa salió corriendo en dirección contraria, mientras que el exjugador de Racing se metió en el túnel.