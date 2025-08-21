Con lo que pagó de retenciones podría haberse comprado otro campo: el cálculo de un productor que fue viral Se trata de Diego Agustín Álvarez, de la provincia de Entre Ríos, quien realizó un aporte de U$S6840 por hectárea entre 2001 y 2025.

En un cálculo que se hizo viral, un productor de Entre Ríos, Diego Agustín Álvarez, afirmó haber pagado más en retenciones que el valor de su campo, con un aporte de U$S6840 por hectárea entre 2001 y 2025.

Álvarez, quien también es ingeniero agrónomo, tomó como referencia la rotación típica de su establecimiento en Entre Ríos, con un esquema de 50% soja y 50% para la modalidad trigo/soja.

Además, supuso rindes promedio de 2600 kilos por hectárea de soja de primera, 1600 de soja de segunda y 3600 de trigo.

A eso, le sumó precios de referencia, a nivel local, de U$S350 por tonelada para soja y U$S200 para trigo.

Con esos datos y el cuadro histórico de retenciones, el productor obtuvo la cifra final.

“Lo repetí tres veces para chequear que estuviera bien porque no pensé que era tanto. Es más que el valor del campo”, aseguró sobre el cálculo difundido en @Agroconceptos, como se llama su cuenta de X (ex Twitter).

Costo de oportunidad

El cálculo llevó a Álvarez a imaginar cómo podría haber crecido el campo sin esa carga impositiva, que aún sigue en niveles elevados pese a la baja permanente de retenciones anunciada a fines de julio por el presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo.

“Hoy la maquinaria es el rubro más flojo en renovación. También nos falta invertir en nutrientes y hasta podríamos haber ampliado la empresa en hectáreas. Con esa plata estaríamos produciendo igual que un farmer americano, con últimas tecnologías y suelos balanceados de nutrientes, rompiendo récords de rinde cada campaña”, señaló

Consultado sobre la percepción general, Álvarez sostuvo que muchas veces la gente cree que el campo solo paga retenciones, pero enumeró otros tributos: “Ganancias, IVA, ingresos brutos, inmobiliario rural. Es un milagro que no estemos todos fundidos”.

Además, advirtió que ese aporte realizado en derechos de exportación (DEX) no se ve reflejado en un retorno en inversiones para mejorar la infraestructura. “Se rompieron unos puentes y estuvimos 15 años con provisorios”, ejemplificó.

Respecto al futuro, Álvarez expresó su expectativa de que la tendencia a la baja en las retenciones se mantenga.

“En este contexto de precios bajos de los commodities y con un costo fijo un 40% más caro que otros años, muchas empresas agropecuarias no resisten un año de Niña fuerte”, finalizó.