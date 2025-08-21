¿Un sanjuanino puede ganar La Voz Argentina? Este miércoles tuvo una actuación estelar y el jurado lo aplaudió de pie. Quién es y qué dicen las redes de él.

El sueño de un joven sanjuanino en La Voz Argentina sigue creciendo y ya muchos se preguntan si puede convertirse en el próximo ganador del reality. Se trata de Jaime Muñoz Cantos, el cantante de 18 años oriundo de San Juan que integra el Team Lali y que anoche volvió a brillar con una interpretación que emocionó a todos.

Frente al jurado y acompañado por su guitarra, Jaime cantó “Pedacito de cielo” y su talento desató la ovación del estudio. El sanjuanino fue elegido y dejó eliminado al neuquino Oscar Burgos Espinoza, quien había interpretado “Para vivir un gran amor”.

El jurado se rindió a sus pies

La performance de Jaime generó un aplauso de pie de parte de todo el jurado. Soledad Pastorutti no dudó en elogiarlo: “Siento que sos el verdadero distinto entre todos los que están acá”. Por su parte, Zoe Gotusso, quien acompaña a Lali en esta instancia del programa, agregó: “Estoy totalmente impactada con vos, pienso que sos un distinto, una joya y espero que lo sepas”.

La propia Lali Espósito destacó la conexión que logra Jaime con el público y cómo emociona con cada presentación.

Las redes estallaron tras su show

Cada vez que Jaime pisa el escenario de La Voz Argentina, las redes sociales explotan en elogios. En Twitter, su nombre se volvió tendencia y muchos usuarios lo calificaron como “la revelación del certamen”. Anoche, nuevamente cientos de mensajes celebraron su voz y lo posicionaron como un firme candidato a quedarse con el título.

El camino de Jaime en La Voz Argentina

El recorrido del sanjuanino en el reality comenzó con fuerza: en las audiciones a ciegas interpretó el tango “Desencuentro” y logró que los cuatro jurados se dieran vuelta, conmovidos por su potencia vocal.

En la etapa de batallas, Jaime cantó “Razón de vivir”, de Víctor Heredia, enfrentándose a Bianca Calabrese, y volvió a sorprender al público con su interpretación. Ahora, ya en instancias decisivas, su lugar en el programa está más firme que nunca.

La historia personal del sanjuanino

Jaime Muñoz Cantos nació en San Juan (su papá es Esteban Muñoz, conocido como “El duende de la guitarra”) y desde muy chico se vinculó con la música. A los 9 años empezó a tocar la guitarra y desde entonces no paró de cantar. Según contó en entrevistas anteriores, la música se transformó en su cable a tierra y en la herramienta para transmitir emociones.

Además, reconoce que llegar a La Voz Argentina ya es un sueño cumplido: “Si paso o no paso de ronda, está bien, yo ya gané”, dijo en su momento. Esa humildad, sumada a su enorme talento, lo convirtieron en uno de los participantes más queridos por el público.

Con todo este presente, la pregunta está instalada: ¿puede un sanjuanino ganar por primera vez La Voz Argentina?