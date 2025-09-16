¿Cuánto es 9 × 9 ÷ 9 + ( 9 + 9 – 9)? La cuenta matemática que pone a prueba a los genios A simple vista parece una operación fácil, pero muchos se confunden con el orden correcto de los cálculos.

Los desafíos matemáticos ponen a prueba la lógica, la atención y el conocimiento de reglas básicas que todos aprendimos en la escuela. Esta cuenta mezcla multiplicación, división, resta y paréntesis ideal para ejercitar tu cerebro.

Sin embargo, aunque parece fácil a simple vista, tiene un pequeño secreto para resolverla: aplicar bien la jerarquía de operaciones.

Muchas personas intentan resolverla de izquierda a derecha sin detenerse a pensar, lo que genera resultados equivocados y debates interminables.

Paso a paso: cuánto es 9 × 9 ÷ 9 + ( 9 + 9 – 9)

1.Paréntesis

Primero 9+9=18

Luego 18−9=9

Resultado del paréntesis: 9.

2. Multiplicación y división

Calculamos 9×9=81

Ahora 81÷9=9

Resultado de esa parte: 9.

3. Sumar los resultados

Ahora sumás lo que salió de la multiplicación/división con lo del paréntesis:

9+9=18

Resultado: 18