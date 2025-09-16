Los desafíos matemáticos ponen a prueba la lógica, la atención y el conocimiento de reglas básicas que todos aprendimos en la escuela. Esta cuenta mezcla multiplicación, división, resta y paréntesis ideal para ejercitar tu cerebro.
Sin embargo, aunque parece fácil a simple vista, tiene un pequeño secreto para resolverla: aplicar bien la jerarquía de operaciones.
Muchas personas intentan resolverla de izquierda a derecha sin detenerse a pensar, lo que genera resultados equivocados y debates interminables.
Paso a paso: cuánto es 9 × 9 ÷ 9 + ( 9 + 9 – 9)
1.Paréntesis
- Primero 9+9=18
- Luego 18−9=9
Resultado del paréntesis: 9.
2. Multiplicación y división
- Calculamos 9×9=81
- Ahora 81÷9=9
Resultado de esa parte: 9.
3. Sumar los resultados
Ahora sumás lo que salió de la multiplicación/división con lo del paréntesis:
- 9+9=18
Resultado: 18