Lo que comenzó como un simple video para mandarle a su pareja terminó convirtiéndose en un verdadero viral de Instagram.
En el reel compartido por el usuario @javizamudiook, una chica arranca diciendo: “Gordo, no sabés, se estaban peleando recién…”. De fondo, se escucha un fuerte golpe y, segundos después, ocurre lo inesperado: empiezan a caer juguetes íntimos desde la casa de al lado.
La joven, sorprendida por la surrealista escena, no pudo contener la risa. Entre carcajadas, alcanza a decir unas palabras, pero otro consolador que vuela desde la ventana vecina la interrumpe y hace todavía más gracioso el momento.
Reacciones en redes
El video acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.
“Hay tormenta parece que están cayendo rrelampijazos y conchaparrones”, escribió un usuario, consiguiendo más de 15.000 likes.
Otro agregó: “Dios le da los mejores chismes a sus mejores soldados”.
También hubo quienes bromearon: “Ella pura risa, Pero mira si la desmayan de un chotazo en la cabeza jajajaja..xq se lo tiraban a su casa??”.
El reel sigue circulando en todas las plataformas y suma cada vez más comentarios. Lo cierto es que esta vecina, sin proponérselo, terminó siendo testigo —y protagonista— de uno de los momentos más insólitos del año en Instagram.