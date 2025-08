Daniela Celis fue terminante tras el cruce con Thiago Medina Los mediáticos que se hicieron conocidos por “Gran Hermano” tuvieron varios cruces a través de las redes.

Thiago Medina y Daniela Celis vienen mandándose mensajes a través de las redes en los últimos días que evidenció cierto malestar entre los dos. A pesar de que están separados hace un par de meses, siempre habían mantenido una buena relación hasta el momento.

Tras los cruces que fueron creciendo con el correr de los días, “Pestañela” puso un freno al tema tras haber leído que el joven de González Catán había sido muy duro en las redes.

“Buen comienzo de semana para todos. Nadie me va a impedir que vea a mis hijas para los que preguntan. Los quiero a todos”, había lanzado Thiago en su Instagram.

Qué dijo Daniela Celis sobre lo que pasó con Thiago Medina

Daniela parece haber recibido ese mensaje ya que en las historias de Instagram hizo un video en el que reconoció, de cierta forma, que se le fue todo de las manos.

“No pasó nada. Está todo bien. Está todo normal, familia. Inhalamos, exhalamos. No pasa nada. No estamos en crisis. Siempre que hubo una tormenta salió el sol. Está todo perfecto, no pasó nada. Julieta (Poggio) me llamó recién y me cagó a pedos”, comentó la influencer, haciéndose cargo de que cometió errores en cómo comunicó en sus redes.

En el programa de Patria y Familia (Luzu), donde Daniela participa, también se habló del tema. “¿Que mensaje querías dar con esa historia?“, preguntó Cami Mayan, acerca de la historia en la que la influencer descolgó el cuadro en el que está Thiago. ”Quería expresar que hay muchos humanos pero falta humanidad“, lanzó Daniela.

Luego, aprovechó para quejarse de la gran cantidad de hate que recibió. “Cuando leo los comentarios, son todas mujeres atacando a otra mujer. No hay bandos, no hay guerra, somos familia, le guste a quien le guste va a ser así. Revuelven cosas que son obvias o normales de la paternidad. Se juzga todo”, opinó, ofuscada.

Además, cerró con una opinión contra los followers que les dejaron mensajes negativos: “Pobre la vida de esa persona que está todo el tiempo criticando. Abrazo a todos los haters que siempre están comentando. Espero que algún día reciban más amor”.

La influencer había explotado contra Thiago sin dar mayores explicaciones con una acción que dice mucho más que una palabra: descolgó de la pared un cuadro en el que estaba junto a él y sus hijas. “Cambios”, escribió Pestañela junto al video.

El posteo fue uno más dentro de los que publicó Pestañela. Antes había subido imágenes de ella sentada junto a las bebés en la cama con un mensaje dirigido a otras madres. “Abrazo a todas esas mamás solteras con hijos múltiples. Mis respetos, todo mi amor, mi admiración. Y cuando pienses que estás sola, cansada, respirá, que te juro que la vida pone todo en su lugar“, reflexionó.

Medina subió después un fuerte descargo, que parecía apuntar contra su ex. “Yo sé la clase de persona que soy y sé también que estuve desde el primer momento junto a mis hijas. La verdad que me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido“, escribió en sus redes sociales.

“Hay que facturar, ¿no?, yo lo único que pido es que respeten mi decisión y no anden hablando de los demás para generar un poco de vistas. Yo daría mi vida por mis hijas y no hace falta dar tantas explicaciones, porque no quiero andar metiendo a mis hijas en un problema de adultos y eso es lo que no entiende mucha gente”, siguió.

En otro párrafo, cerró: “Soy un pibe de 22 años y tengo mucha más madurez que mucha gente para no andar dando nombres. Espero que los padres y madres me entiendan y las cosas no son como las cuentan, si quieren contar, que cuenten bien”.