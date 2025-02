Dos argentinos cruzaron África en auto gracias a su figurita de Lionel Messi Dos hermanos argentinos están cruzando África en un Citroën 3CV y comentaron la manera en la que Lionel Messi los esta ayudando.

Dos hermanos argentinos están cruzando África en un Citroën 3CV de 1973 y contaron en su cuenta de Instagram cuál es la clave para atravesar las fronteras sin tener problemas con la policía: la figura de Lionel Messi.

Los hermanos Franzosi y su travesía en el Citroën 3CV

En su cuenta de Instagram, los hermanos compartieron un video contando su historia: “En estos momentos estamos en Zambia. Ya recorrimos seis países de África. Y nos venís salvando con la policía”, cuentó Ricardo Franzosi, uno de los hermanos.

“A cada policía que nos para y que no sabe bien dónde queda la Argentina, le entregamos como presente ese sticker tuyo. Así que desde acá, entrando a Zambia, te queremos agradecer infinitamente todos los problemas que nos ahorraste”, agregó su hermano Martin.

En otra publicación comentaron: “La figura de Leo nos ayudó a cruzar con facilidad Check Point policiales y en los trámites de frontera. Los policías nos dicen “I know Messi. He is my friend!!”.

Su meta es recorrer más de 10.000 KM a través del sur de África, partiendo desde la ciudad de Luanda, la capital de Angola, hasta la ciudad de Cabo situada en Sudáfrica.

“Esta propuesta no sólo implica explorar territorios exóticos y desconocidos, sino también sumergirnos en la rica y milenaria cultura y tradiciones del pueblo africano”, compartieron los hermanos Franzosi quienes conmemoran los 100 años del cruce de África André Citroën.