El desnudo de una figura del Real Madrid para una reconocida marca que revolucionó las redes El lateral derecho fue el protagonista de una campaña de una importante marca de ropa interior y fue furor.

El reciente refuerzo del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, sorprendió al sumarse al mundo de la moda como protagonista de una campaña internacional. El defensor británico fue elegido por una prestigiosa marca de ropa interior para encabezar su promoción de la temporada otoño 2025, rodada íntegramente en la capital española.

La producción, de estética provocadora, exhibe al ex-Liverpool en escenas donde luce las prendas icónicas de la firma, incluyendo sus clásicos calzoncillos. En uno de los pasajes del spot, incluso se lo ve bajándose los bóxers, aunque sin llegar a desnudarse por completo. El escenario elegido y el estilo visual refuerzan el vínculo entre su nueva vida en Madrid y esta incursión fuera de las canchas.

Desde su llegada al club blanco, el inglés no solo vive una transformación deportiva, sino también personal. “Ponerme la icónica ropa interior y los vaqueros para esta campaña realmente me hizo sentir poderoso y seguro de mí mismo”, expresó en diálogo con Men’s Health. Además, resaltó lo especial que fue filmar en su nueva ciudad: “Pudimos rodar en Madrid, lo que significa mucho para mí. Hizo que toda la experiencia fuera aún más personal y divertida”.

El lanzamiento del anuncio tuvo un fuerte impacto en redes sociales, donde los fanáticos reaccionaron entre bromas y comentarios elogiosos. Algunos usuarios destacaron la osadía de la propuesta, mientras que otros se tomaron con humor la inesperada aparición del futbolista en este rol. La campaña forma parte de una estrategia de la firma estadounidense que ya ha sumado a otras estrellas del deporte, especialmente del fútbol. La marca ya había colaborado con Virgil van Dijk, y también con artistas como Maluma, Bad Bunny, Justin Bieber y Jacob Elordi.

Alexander-Arnold valoró estar en esa lista selecta: “Es genial estar asociado con esos chicos. Las campañas siempre son icónicas, así que seguir sus pasos es fantástico”. Consultado por su estilo personal, comentó que suele optar por un look “limpio y relajado” en lo cotidiano, aunque elige destacar en ocasiones especiales con un enfoque más osado, sin perder frescura.