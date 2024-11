El playero que atendió a Lionel Messi dio detalles del sorpresivo encuentro: “Me temblaban las manos” Alejo Armendariz contó cómo fue el momento con la Pulga en una estación de servicio de San Pedro. “No pude sacarme otra foto”, reveló.

Tras el triunfo de la Selección argentina ante Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi viajó a Rosario para visitar a su familia. En el camino, la Pulga paró en una estación de servicio para cargar nafta y sorprendió Alejo Armendariz, el playero, que le pidió una foto para inmortalizar el momento y luego la subió a sus redes sociales.

“Pasó 1.10 de la madrugada. Al principio no pensé que era Leo. Lo confirmé cuando vi que el que manejaba era Jorge (Messi) y ahí recién caí. No pude sacarme otra foto porque me temblaban las manos”, recordó Alejo en charla con TN.

Todavía emocionado por ese encuentro, Alejo agregó: “Le di el celular a uno de los chicos que viajaba con Leo y le pedí que me saque la foto. Luego, Leo bajó su ventanilla y se dio el encuentro”.

El gesto de Lionel Messi que sorprendió al playero de San Pedro

En su relato sobre el día en el que le tocó “atender a Dios”, Alejo resaltó un gesto de Messi que lo dejó sin palabras. “En el momento que voy a sacar la foto, Leo abrió la puerta para que salga mejor. Tuvo hasta ese gesto. Es una cosa de locos”, dijo, asombrado y contó que al primero que reconoció fue al papá del campeón argentino.

“Jorge se bajó del auto y me pidió que le llene el tanque con nafta premium. Todo super amable. Mientras estaba cargando le pregunté: ´te jode si le pido una foto al 10. Me dijo como él quiera”, relató Alejo, que trabaja de playero en la estación de servicio que se encuentra en la ruta 9 sobre el kilómetro 154, en San Pedro.

“Enseguida, Messi bajó la ventanilla y se dio el encuentro. Él me dijo que saque tranquilo, que no había drama. Le pregunté si lo podía saludar y me dijo que sí. Me saqué el guante de látex que usamos para trabajar y lo saludé”, detalló a TN.

Alejo Armendariz es de San Pedro, tiene 23 años y entró a trabajar a la estación de servicio el 25 de noviembre de 2023. “Tuve unos meses a prueba, no quedé y ahora me llamaron de nuevo para esta temporada”, contó y detalló: “Espero quedar efectivo porque es un trabajo que me sirve”.

Antes de comentar en este trabajo, el joven de 23 años jugaba de 9 en la liga de San Pedro, pero las circunstancias de la vida lo llevaron a dejar el fútbol. “Jugué hasta la temporada pasada, cuando entré a trabajar de playero. Dejé de jugar por temas personales”, comentó.

En ese sentido, recordó que tuvo la oportunidad de probarse en Estudiantes de Caseros durante la pandemia, sin embargo no pudo continuar con su sueño por temas económicos: “Me tenía que bancar la mayoría de los gastos y el club no tenía pensión”.