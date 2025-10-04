Embarazo críptico: una joven fue a la guardia pensando que tenía apendicitis y terminó pariendo Megan Isherwood, de 26 años, descubrió que estaba embarazada cuando dio a luz en la ambulancia.

Lo que empezó como un dolor agudo en el costado derecho y vómitos con sangre terminó en el nacimiento inesperado de un bebé. Megan Isherwood, una joven de 26 años de Blackburn, Inglaterra, fue llevada de urgencia al hospital pensando que tenía apendicitis, pero terminó dando a luz a su hijo Jaxson en una ambulancia, sin haber tenido ningún síntoma de embarazo.

Un dolor que cambió todo

El 9 de septiembre, Megan se despertó sintiéndose muy mal. Llamó a su amiga Gabbie Rose, que al verla encorvada y pálida, insistió en que necesitaba atención médica urgente. Gabbie llamó a emergencias y en menos de una hora una ambulancia llegó a su casa.

Los paramédicos, al ver el dolor intenso en el costado derecho, el pulso acelerado y las náuseas, sospecharon de una apendicitis. Megan fue trasladada al hospital de Blackburn y llevada directamente a terapia intensiva.

Megan Isherwood tuvo un embarazo críptico.

El shock en la guardia: “No podía creer lo que pasaba”

Mientras esperaba ser atendida, Megan notó que “la cama se empapó de sangre”. En ese momento, la situación se volvió caótica: “Había como 15 médicos alrededor mío tratando de entender qué me pasaba”, relató.

Le hicieron una tomografía y una ecografía para descartar un embarazo, ya que días antes se había hecho un test que dio negativo. Pero la sorpresa fue total: en la pantalla apareció una cabeza y un pie. Megan estaba embarazada y a punto de dar a luz.

Un parto inesperado en la ambulancia

La derivaron de urgencia al hospital de Burnley, especializado en maternidad. En el trayecto, la partera le advirtió: “Si sentís ganas de pujar, avisá y hacelo con fuerza”. Megan contó: “En ese momento, fue como si algo hiciera clic y tuve que pujar”.

Minutos después, nació Jaxson, con solo 33 semanas de gestación y un peso de 2,1 kilos. “No tenía panza, ni síntomas, él simplemente apareció de la nada”, declaró Megan, todavía incrédula.

El milagro de Jaxson: dos veces al borde de la muerte

Apenas nació, el bebé se puso azul y dejó de respirar. Los paramédicos lograron reanimarlo antes de llegar al hospital. Ambos fueron diagnosticados con sepsis, una infección grave, pero se recuperaron tras recibir antibióticos.

Horas después, Megan pudo ver a su hijo por primera vez. “Me costó asimilar lo que había pasado. Todavía no lo podía creer. Me preguntaba: ‘¿De dónde saliste?’”, recordó.

Días más tarde, Jaxson volvió a dejar de respirar, pero los médicos lograron salvarlo otra vez. Finalmente, fue dado de alta el 25 de septiembre y desde entonces está en casa con su mamá. “Es un niño muy valiente”, afirmó sobre su hijo.

Una comunidad que se unió y un final feliz

La noticia del “bebé milagro” recorrió el barrio y la comunidad se organizó para ayudar a Megan con todo lo necesario para el pequeño. “Nos ayudaron con cosas para Jaxson, fue muy amable”, agradeció.

Tras varias semanas en neonatología, Jaxson recibió el alta y está en casa con su mamá. (Foto: gentileza The New York Post).

Sobre el papá del bebé, Megan aclaró que no está en pareja con él. Hoy, solo piensa en el presente: “Jaxson está increíble. Cuando le conté a mi familia, no lo podían creer… y yo tampoco”.

Qué es un embarazo críptico

El caso de Kayla es denominado embarazo críptico, una condición en la que una mujer no sabe que está embarazada hasta etapas avanzadas de la gestación, e incluso hasta el momento del parto

Los embarazos crípticos son poco comunes. Los estudios sugieren que aproximadamente 1 de cada 475 embarazos pasa desapercibido hasta aproximadamente las 20 semanas de gestación. Aproximadamente 1 de cada 2500 embarazos pasa desapercibido hasta el parto, informó la Cleveland Clinic.