¿Franco Colapinto estuvo junto a una cantante uruguaya en el VIP de un boliche? La artista uruguaya fue vista junto al piloto de Fórmula 1 en un boliche en México y surgieron los rumores de romance.

En las últimas horas se filtró un video en el que se puede ver a Franco Colapinto muy cerca de Meri Deal, cantante de Toco para vos, en un boliche en México.

María Inés Deal Herrán nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay. Creció en El Pinar, en el departamento de Canelones, donde vivió su infancia rodeada de naturaleza y música. Desde muy joven mostró interés por el canto, el piano, la guitarra y la composición: estudió en el colegio The British Schools, dodne formación en solfeo, guitarra y piano.

En 2013, mientras aún estaba en el colegio, Meri fue invitada por su primo Bautista Mascia-ganador de Gran Hermano-a sumarse como vocalista al grupo uruguayo de cumbia pop. Con la banda cosecharon éxitos en Uruguay y también en la Argentina, Chile y Paraguay con temas como “Solo Necesito”.

En febrero de 2019 dio el salto como artista solista, abriendo el show de Ed Sheeran en Montevideo, paso que marcó un nuevo capítulo en su carrera. Luego firmó con sellos discográficos internacionales, se mudó a Ciudad de México para impulsar su carrera y lanzó su primer álbum solista, Amores Náufragos, en 2023.

La música de Meri Deal mezcla pop latino, elementos de reguetón, dembow, pop urbano y algunos matices de su formación más clásica. En entrevistas, ella misma comenta que la infancia en la costa uruguaya, la formación musical y la curiosidad por los géneros han sido parte de su identidad artística. En su trabajo solista se observa una intención de experimentar y no quedar encasillada en un solo estilo.

Cómo surgieron los rumores de romance entre Franco Colapinto y Meri Deal

Franco Colapinto fue visto coqueteando con una famosa cantante en el VIP de un boliche de México después de la carrera del domingo pasado.

Al aire de LAM (América), Pepe Ochoa contó que el piloto de Alpine tendría un romance con la cantante uruguaya de la banda Toco para vos, y mostró los videos en los que se los puede ver juntos en la discoteca.

“Hicieron una fiesta el domingo que pasó. Ella entró, estaba el VIP, del VIP, del VIP. Franco Colapinto con El Biza (Bizarrap) y un par más estaban todos en el VIP y ella logra acceder. Lo primero que se vio es un video que es un coqueteo”, explicó el panelista mientras mostraban las imágenes.

MIRA TAMBIÉN Subió la apuesta el locutor “solidario”: nuevo video entregando mercadería a un changarín y otra vez hay polémica

Para que diera más información, Ángel de Brito, conductor del ciclo de chimentos, le preguntó a su compañero: “¿Qué sería coqueteo?“. ”Nada, te hablo un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó“, explicó Ochoa.

Franco Colapinto y Meri Deal se habrían ido juntos del boliche (Foto: captura América)

“Empezaron a charlar y este video es el video del beso. Estuvieron toda la noche juntos, abrazados. También hay una foto donde él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”, concluyó Ochoa mientras mostraban las fotos y los videos en vivo.