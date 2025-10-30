Subió la apuesta el locutor “solidario”: nuevo video entregando mercadería a un changarín y otra vez hay polémica Claudio Vargas, el locutor de Radio del Sur que denunció haber hallado algo extraño en una caja de puré de tomate, volvió a generar debate con otro video en el que entrega mercadería a un recolector de cartón.

Claudio Vargas, el locutor de Radio del Sur que días atrás fue noticia por denunciar haber encontrado algo extraño dentro de una caja de puré de tomates, volvió a ser tema de conversación en redes sociales. Esta vez, por un nuevo video que compartió en su cuenta de Facebook, donde se lo ve entregando mercadería a un trabajador changarín.

“Ahora ya pasaron las elecciones y ahora qué me dicen????”, escribió Vargas en el posteo que acompañó las imágenes, en las que aparece dialogando con un hombre que abre su mochila mientras el locutor comienza a llenarla con distintos alimentos.

El video fue publicado hace 20 horas y ya superó las 1.350 reacciones y los 220 comentarios, con opiniones divididas entre quienes lo apoyan y quienes lo acusan de buscar exposición.

De la denuncia por el puré al gesto solidario

El caso de Vargas comenzó hace poco más de una semana, cuando el conductor radial publicó un video denunciando que dentro de una caja de puré de tomates que había comprado en un supermercado había encontrado algo extraño parecido a un bicho. Según relató entonces, su nieta había comido del producto y debió ser llevada al médico por un problema estomacal.

Tras la repercusión del hecho, el supermercado Café América le entregó mercadería en concepto de compensación, y Vargas decidió donar esos productos “a quienes más lo necesitan”. Filmó la entrega y compartió un video en el que se lo veía junto a gerentes del local explicando su decisión de destinar la ayuda a familias humildes.

Sin embargo, esa acción generó una fuerte ola de críticas: muchos usuarios le reprocharon “exponer a personas vulnerables” y “hacer política” con las donaciones. Vargas respondió con otro video grabado desde los estudios de Radio del Sur, donde expresó con enojo: “Si lo hago, porque lo hago. Y si no lo hago, porque no lo hago. (…) Si algún día me postulo para algo, ténganme miedo”.

Un nuevo video y la polémica que no cesa

Ahora, lejos de bajar el perfil, el locutor subió la apuesta y volvió a mostrarse entregando ayuda. En el nuevo clip se lo ve hablando con un hombre que abre su mochila para recibir los alimentos.

En los comentarios, una vez más, las reacciones se polarizaron:

MIRA TAMBIÉN Vuelve a viralizarse el escalofriante video paranormal grabado por un sereno en Zonda: gritos y golpes en las peredes y el techo

Annibal Muñox: “Esta bien te filmas asiendo esto creo q no da aserlo asi amigo mas humildad es mejor persona!!🙏🙋‍♂️” (sic)

Javier Sepulveda: “Si lo hicieras con buenas intenciones no te harías filmar .. lo harías callado la boca-” (sic)

Jose Chaves: “Genio … felicidades si los políticos se filman x que vos no. …-” (sic)

Riqui Romero: “Yo te votaría mí hermano 👍 espero q se te de-” (sic)

Adolfo Contreras: “CLAUDIO SOS UN EJEMPLO PARA MUCHOS.TUS VALORES SOBREPASAN ..A LOSCRITICOS..TE MANDO UN ABRAZO……ADOLFO CONTRERAS)-” (sic)

Benja Telli: “Que les molesta Claudio así demuestra que entrega la mercadería y no les gusta escuchar la realidad de lo mal que la pasan las personas tanto que Critican hagan algo ustedes no.les gusta no vean dejen de tirar veneno y mala onda gente así sobran” (sic)

Martha Diaz: “Bravo Claudio sigui así mucha suerte y bendiciones para vos y tu familia ❤️” (sic)

This browser does not support the video element.

Con este nuevo gesto, Vargas vuelve a ocupar el centro de la escena sanjuanina —entre la solidaridad y la polémica—, fiel a su estilo directo y mediático.