Vuelve a viralizarse el escalofriante video paranormal grabado por un sereno en Zonda: gritos y golpes en las peredes y el techo El registro, grabado por un sereno en el Camping del Cerro Blanco en 2022, volvió a viralizarse en redes. En el video se escuchan gritos y golpes en plena madrugada, y los usuarios reaccionaron entre el miedo y el humor.

Un video que había estremecido a los sanjuaninos hace tres años volvió a circular con fuerza en redes sociales y volvió a causar impacto. Se trata de la grabación hecha por un sereno que trabajaba en el Camping del Cerro Blanco, en el departamento Zonda, quien aseguró haber vivido una experiencia paranormal durante una noche de trabajo.

El clip fue registrado en 2022, pero volvió a viralizarse después de que la cuenta Sombras & Secretos (@sombra.ysecretos) —dedicada a contenido de misterio y fenómenos sobrenaturales— lo publicara nuevamente. El posteo ya acumula casi 30 mil “me gusta” y más de mil comentarios, con usuarios entre el asombro, la incredulidad y el humor.

En las imágenes se puede escuchar al hombre, visiblemente alterado, narrar lo que le estaba ocurriendo mientras realizaba su recorrido nocturno:

“Son las tres y media de la mañana y salí por el motivo de hacer mi recorrido diario de la noche. Salí a hacer un recorrido y escuché un grito”, relata con voz temblorosa, mientras en el fondo se oyen ruidos y golpes que parecen venir desde el interior del predio.

El video —que el trabajador habría grabado para mostrarle a su jefe lo que estaba sucediendo— muestra también su creciente nerviosismo ante los sonidos que lo rodean.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, los comentarios se multiplicaron y mezclan humor con miedo. Algunos de los más destacados fueron:

Emanuel Madrigal: “Tápate con el acolchado y hacete el dormido, el acolchado te protege 100%” (sic)

rene.alm33: “El olor a miedo sale del celular” (sic)

MG Tienda Holística: “Lo ví hasta el final para no dejarlo solo” (sic)

tobi.lzn: “El de seguridad: llamen al de seguridad 😵‍💫” (sic)

Gabriel Alvarez: “Llamar a la policía ❌️ Hacerle un video al supervisor ✅️” (sic)

Bell Martinez: “Padre cielo qe estás en el nuestro….” (sic)

enzoochavez_: “si es domingo deben ser los testigos de jeova” (sic)

diegopereyracano: “Jajajajaajajaaa que hermoooosooo cagaso reflejado en el relato! Te la regalo😅” (sic)

A pesar del tiempo transcurrido desde su primera publicación, el caso del “sereno de Zonda” sigue generando escalofríos y curiosidad entre los usuarios, que se debaten entre si se trató de un hecho sobrenatural o simplemente una noche cargada de sugestión.