Fulminaron al locutor de Radio del Sur por una foto y él respondió: “Ténganme miedo” Claudio Vargas recibió una lluvia de críticas en redes por publicar la entrega de mercadería. Luego, el locutor respondió con un extenso video en el que defendió su acción y lanzó un mensaje contundente.

El locutor y conductor Claudio Vargas —conocido por su trabajo en Radio del Sur— volvió a ser protagonista en redes tras publicar este lunes una foto de la donación de mercadería que, dijo, le entregó el supermercado Café América. La acción se produjo después del episodio en el que Vargas denunció haber encontrado algo extraño en una caja de puré de tomate y que su familia sufrió malestares.

En su Facebook, Vargas había anticipado: “Para aquellos que decían que yo especuló que quiero un cargo político… tuve un problema de verdad pero algunos pensaron que lo fabricaba para sacar plata. Tomé la decisión: pedir colaboración de mercadería para gente que necesita de verdad. O sea que mi recompensa económica no la voy a utilizar para mí sino para los más necesitados. Agradecer y felicitar a la gente de Café América por la donación”.

Claudio Vargas.

Luego, este lunes, en otra publicación, aparece una foto donde se ve a una mujer con tres niños recibiendo mercadería. Según Vargas, la entrega se hizo a personas en situación de vulnerabilidad: “Entregando a quien realmente le hace falta”, escrició.

La reacción en redes: críticas masivas

La publicación de Vargas, que suma más de 300 comentarios, recibió mayoritariamente reproches de usuarios que cuestionaron la exposición pública de quienes recibieron la ayuda y cuestionaron motivaciones políticas.

Carla Arredondo: “Y hace falta exponer a esa familia con una foto por quedar bien? Hay que hacer las cosas de corazón.” -sic-

“Y hace falta exponer a esa familia con una foto por quedar bien? Hay que hacer las cosas de corazón.” -sic- Eliana Lopez Santiago: “La foto no hacía falta. A las personas que menos tiene se las ayuda en silencio, sin tanto circo y pan…..ayuden sin estar diciendo a quien y qué” -sic-

“La foto no hacía falta. A las personas que menos tiene se las ayuda en silencio, sin tanto circo y pan…..ayuden sin estar diciendo a quien y qué” -sic- Adriana Neira: “Dejen de aplaudir tanto, no ven q estan haciendo politiqueria . Dios los vá a castigar !! … Ayudan a la gente cuando estan las elecciones y ensima solo con un bolson de mercaderia . Entregenlen una casa ya q hacen tanta propaganda, exponen a la gente umilde eso no se hace” -sic-

“Dejen de aplaudir tanto, no ven q estan haciendo politiqueria . Dios los vá a castigar !! … Ayudan a la gente cuando estan las elecciones y ensima solo con un bolson de mercaderia . Entregenlen una casa ya q hacen tanta propaganda, exponen a la gente umilde eso no se hace” -sic- Esequiel Varela: “Todp bien con la ayuda Claudio pero enserio ? La foto no da loco y la integridad de estás personas ? Exponerlos así ? No me párese cuando uno da de corazón no hace falta publicarlo mucho menos exponer a las personas me párese una vajesa total” -sic-

“Todp bien con la ayuda Claudio pero enserio ? La foto no da loco y la integridad de estás personas ? Exponerlos así ? No me párese cuando uno da de corazón no hace falta publicarlo mucho menos exponer a las personas me párese una vajesa total” -sic- Zulma Ledesma: “Conforme a la palabra de Dios, que no se entere la mano izquierda de lo que hace la derecha. O sea que es un pecado la soberbia. Se da de corazón y sin foto. Me molesta que usen una necesidad para hacer política.” -sic-

“Conforme a la palabra de Dios, que no se entere la mano izquierda de lo que hace la derecha. O sea que es un pecado la soberbia. Se da de corazón y sin foto. Me molesta que usen una necesidad para hacer política.” -sic- Dayana Celeste Flores: “Y hacía falta la foto?? Si vas a dar algo que sea de Cora y no exponiendo a la familias.. Te faltaba el cartel ( Miren , miren , estoy ayudando a los que más necesitan) eso no se hace!” -sic-

“Y hacía falta la foto?? Si vas a dar algo que sea de Cora y no exponiendo a la familias.. Te faltaba el cartel ( Miren , miren , estoy ayudando a los que más necesitan) eso no se hace!” -sic- Emmy DC: “Porque usan a la gentente umilde para hacer política barata 😡 Ganense los votos haciendo cosas que realmente conquiste a la gente !! No les da dolor mostrando a esos chicos ? A que si fueran hijos de ellos no los mostrarían recibiendo bolsas llenas de humo !! Pasan las elecciones y después ni los miran ni se acuerdan No tienen vergüenza !!! 😡 🌹” -sic-

“Porque usan a la gentente umilde para hacer política barata 😡 Ganense los votos haciendo cosas que realmente conquiste a la gente !! No les da dolor mostrando a esos chicos ? A que si fueran hijos de ellos no los mostrarían recibiendo bolsas llenas de humo !! Pasan las elecciones y después ni los miran ni se acuerdan No tienen vergüenza !!! 😡 🌹” -sic- Hayde Lima: “Lo que se ase de corazón , no se a de viral ,la foto está de más” -sic-

Estos y otros mensajes reflejan la molestia de una porción importante de los usuarios, que acusaron al comunicador de hacer “politiquería” o de exponer a personas vulnerables.

El polémico posteo de Claudio Vargas.

El descargo de Vargas: “No tengo un cargo político. Pero ténganme miedo”

En medio del aluvión de críticas, Vargas grabó un video desde los estudios de Radio del Sur, donde habló durante varios minutos y respondió con dureza a quienes lo cuestionaron. Visiblemente molesto, comenzó diciendo: “Estamos acá en el estudio de la radio, porque la verdad es que cansan, loco, cansan. No digo todos, ¿no? Sino gente que no tiene nada que hacer, que está pelot… por ahí. Y la verdad es que yo me canso ya de esta estupidez”.

Luego explicó cómo surgió la entrega: “Si yo me hubiese guardado la mercadería… esperá, vamos por parte. Primero y principal, al que le hicieron daño es a mí y a mi nieta. La gente sabe que esto fue real. La iniciativa de donar no fue del supermercado, fue nuestra. Le dijimos: mirá, ¿qué te parece si donamos un poco de mercadería como agradecimiento? A mí no me sobra la plata ni la comida. Vivo como ustedes, soy una persona que vive del trabajo.”

A lo largo del video, Vargas remarcó en varias oportunidades que su gesto no tenía motivaciones políticas. “No tengo un cargo político. Pero si lo tuviera, ¿cuál es el problema? A ver, dígame, ¿cuál es el problema? Si yo enseguida me meto en la política, ¿cuál es el problema? Porque les puedo asegurar que si hago política no lo haría con ninguno de los partidos que están, porque son todos unos delincuentes”.

MIRA TAMBIÉN Docentes universitarios de San Juan se suman al paro nacional por 48 horas para exigir la aplicación de la ley de financiamiento

El locutor se mostró exasperado por los comentarios y lanzó una advertencia: “A varios políticos de Rawson les ganaría yo. A varios, pero a varios. No tengo un cargo político, pero a varios les pongo enfrente y los destrozo”.

“Basta ya, basta de pelot…, hermano. Si lo hago, porque lo hago; y si no lo hago, porque no lo hago”, añadió.

También apuntó contra quienes lo acusan de aprovecharse de la situación: “¿Por qué no preguntan ‘che, Claudio, cuando salís a repartir, gastás combustible? ¿Querés que te demos una mano en algo?’ No sean tan flojos. Por eso estamos como estamos”.

Y cerró su descargo: “Les aseguro que si viene algún político y dice ‘mirá el hijo de p… este cómo mueve gente en Rawson’. Ténganme miedo, porque si algún día me postulo para algo en la política no va a ser con ninguno de los partidos de los chantas de ustedes. Va a ser personalmente algo nuestro. Si algún día en la vida se me da, va a ser para ayudar a la gente de verdad, no como ustedes, a robar”.

This browser does not support the video element.

Contexto: el origen del conflicto

El episodio se desencadenó días atrás cuando Vargas publicó un video mostrando lo que definió como un “bicho” dentro de una caja de puré de tomate marca La Huerta, comprada en Café América. Según relató, una de sus nietas presentó molestias estomacales luego de consumir el producto; eso lo llevó a revisar la caja y a divulgar el hallazgo en redes, generando repercusión local.

This browser does not support the video element. MIRA TAMBIÉN Clima en San Juan: con viento y chaparrones, así estará el tiempo este martes 21 de octubre

Tras la denuncia pública, el supermercado —según Vargas— ofreció colaborar y aportó mercadería, que fue utilizada para la entrega que hoy motiva la discusión pública.