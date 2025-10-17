Famoso locutor de Radio del Sur descubrió algo asqueroso tras ir al supermercado y su nieta se enfermó El reconocido locutor Claudio Vargas, una de las voces más populares de Radio del Sur, denunció a través de sus redes sociales una repugnante situación.

El reconocido locutor Claudio Vargas, una de las voces más populares de Radio del Sur, denunció a través de sus redes sociales una repugnante situación que vivió tras realizar una compra en un supermercado de San Juan.

Según relató, adquirió una caja de puré de tomate de la marca La Huerta en un comercio ubicado en calle Mendoza y Calvento. Al abrir el envase, encontró en su interior algo con escamas, que describió como “un bicho”.

“Mi nieta terminó en el médico”

El propio Vargas contó lo ocurrido en su cuenta de Facebook, donde compartió un video mostrando el contenido de la caja y expresó su indignación.

“Increíble lo que nos pasó en Café América de calle Mendoza y Calvento. Compramos antes de ayer una caja de puré de tomate La Huerta, preparamos la mitad, comió mi nieta y anoche la tuvimos que llevar al médico por un problema estomacal. Hoy revisamos la caja y vemos algo terrible, algo con escamas, un bicho, no sé… y ahora ¿quién se hace responsable?”, escribió el locutor.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores y oyentes, generando reacciones de sorpresa y repudio.

El video que generó repudio

En el clip que Vargas difundió, se observa la caja abierta y muestra el contenido contaminado. Aunque no especificó si realizó una denuncia formal ante el comercio o las autoridades sanitarias, sus palabras apuntaron a la falta de control en el producto y a la preocupación por la salud de su familia.

Algunos comentarios de los usuarios

Daiana Prin: No es solo esa marca yo trabaje .en una fábrica de salzas. Y en todos lados es asi lo que para mi parecía desperdicio para ellos era de primera calidad incluyendo gusanos y ratas

Pedrof Cabanay: Es raro eso porque la maquina que envasa el puré no hay forma de que caiga algo tan grande porque el pico dosificador no llega a tener 2 o 3 centímetros de diámetro y la manga de la caja se arma en el momento del llenado no hay formade que caiga algo si e visto lo que dicen en los comentarios anteriores ya que trabaje 10 años en frutos de cuyo y se ve de todo cuando entra el tomate a planta pero no llega eso a una caja ya que pasa por diferentes procesos que lo desintegra antes igual espero que su hija esté bien saludos

Adolfo Contreras: YO DIGO QUE SI PUEDE SER PORQUE HACE UNOS AÑOS UNA SEÑORA COMPRO Y NOTO QUE TENIA ALGO RARO LA SALSA..LA LLEVARON A ANALIZAR..Y SORPRESA!!! ERA INTESTINO DE ROEDOR ..ESE FUE EL ANALISIS..

CUIDADOCON ESAS COSAS ENLATADAS O EN CAJAS TETRA..

CUIDADOCON ESAS COSAS ENLATADAS O EN CAJAS TETRA.. Alex RodríguezTerrible: Que triste esta situación, ojalá esté bien la pequeña.

Sabina Chiappini: Claudio en la caja está su número de empresa .ellos tienen la obligación de atender tu reclamo y al servicio del consumidor tambien para wue investiguen. Es la salsa que se comprar poreso te digo.gracias por la info