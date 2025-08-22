Intentó sacarse una foto con un tiburón y terminó en el hospital El deseo de retratar un momento en Florida acabó en un accidente viral que expone los riesgos de interactuar sin precaución con animales salvajes protegidos

Un viaje de pesca en Cayo Costa, Florida, terminó de forma dramática para Shawn Meuse, quien fue mordido en la pierna por un tiburón limón al intentar tomarse una fotografía con el animal durante la celebración de su cumpleaños. El incidente provocó que fuera hospitalizado y sometido a cirugía, así lo informó ABC.

El ataque se produjo cuando Meuse y otro pescador capturaron un ejemplar de aproximadamente 1,8 metros. En el momento en que preparaban su devolución al mar, Meuse sostenía al animal para una foto, pero el tiburón reaccionó y lo mordió. Según el relato de Meuse obtenido por Gulf Coast News, se encontraba sujetándolo y listo para liberarlo cuando ocurrió el ataque: “No se sabe qué va a hacer un animal salvaje, ¿sabes? Y eso ocurre, estamos en su territorio durante este tiempo”.

En respuesta a la emergencia, los servicios de auxilio acudieron al extremo sur de la playa de Boca Grande. El Departamento de Bomberos de Boca Grande aplicó un torniquete en la pierna de Meuse para controlar la hemorragia antes de su traslado en helicóptero al Centro Médico Gulf Coast, donde fue intervenido.

El audio de la llamada al 911 confirmó que Meuse permanecía consciente durante los primeros auxilios. Los médicos esperan que se recupere por completo, aunque la cirugía estaba programada para el martes siguiente al incidente.

A pesar de la gravedad del suceso, Meuse expresó su determinación de regresar a la pesca de depredadores marinos y agradeció haber sobrevivido al ataque. “Una pequeña diferencia en la mordida habría cambiado drásticamente mi situación”, reflexionó.

El incidente puso en relieve las regulaciones sobre la pesca de tiburones en Florida. Los tiburones limón figuran como especie prohibida, lo que obliga a mantenerlos en el agua con las branquias sumergidas durante la pesca. Además, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) exige a quienes pescan tiburones desde tierra completar un curso gratuito de 30 minutos.

Meuse admitió conocer este requisito, aunque no lo cumplió: “Tienes que tomar una clase, consigues tus tiburones y peces de tierra para un tiburón, pero eso es lo que sea. Ya sabes, es una clase de 30 minutos y es gratis”. Sin embargo, afirmó que no fue él quien capturó al tiburón limón, sino que solo lo retiró del anzuelo.

Rob Howell, naturalista que analizó el video del ataque, sostuvo que pudo haberse evitado. Howell señaló que el tiburón presentaba signos de dolor y miedo, y criticó la falta de respeto hacia el animal: “Tenía dolor y estaba asustado, y no mucha gente les da a estos animales el respeto que merecen, y yo no vi ningún respeto en ese video”, afirmó el especialista a Gulf Coast News.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) investiga actualmente si se incumplieron las normativas estatales sobre la pesca de tiburones y el manejo de especies protegidas.