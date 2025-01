La historia de un supuesto albañil burlado que se volvió viral y resultó ser una estafa

Un usuario de X (ex Twitter) compartió en su perfil una serie de capturas de pantalla de un chat de WhatsApp donde mostró el duro momento que le tocó atravesar en medio de los preparativos de fin de año e indignó a todos en las redes sociales.

Según contó en la aplicación de Elon Musk, después de publicar sus datos y un anuncio contando que buscaba empleo, el hombre que se encuentra desempleado hace más de un año había recibido una propuesta de trabajo de albañilería, pero todo fue una trampa.

“Pedí prestado para llegar hasta Ezeiza y este me hace esto. Perdí toda mi fe en la humanidad”, comenzó diciendo el hombre, derrotado por la situación y exponiendo las capturas de la conversación para atestiguar su relato. Luego, agregó: “Con suerte puedo llegar a las 10 a mi casa y si nadie me contactó hasta ahora para trabajar, es imposible. Este año esta vida se las sigue cobrando conmigo. Quizá cierre la cuenta y termine todo”.

En los chats se puede leer la conversación completa: “Hola, buenos días Juan. Acordate que te esperamos a las 7:30. Contamos con vos. Traé a tu hijo si lo necesitás para terminar más temprano”, le escribió el estafador. A esto, él le respondió: “Hola, buenos días. No se preocupe, llego a horario. Al nene no lo llevo, pero quédese tranquilo que antes de las 15hs termino. Le agradezco muchísimo”.

En los siguientes mensajes, se puede leer el momento en el que él llega al domicilio pero nadie lo atiende y rápidamente todo sale a la luz. Después de un ida y vuelta intenso, el estafador le revela que todo es una cruel mentira: “¿Fuiste hasta Ezeiza? Jajaja. Hoy no comés, buscate un trabajo de verdad”, le dijo. “Así vas a aprender, borrá tu cuenta porque te vamos a buscar y no la contás”, agregó amenazante quien fingía hasta entonces ofrecer un trabajo.

Los usuarios de X quedaron completamente indignados por la situación y se pusieron a disposición del hombre. “Lo lamento mucho, Juan. No dejes que te desanimen. Es horrible leer esto, de verdad… no entiendo esta gente que no tiene cargo de conciencia, pero son nenazos de esta red social que no la vivieron nunca. Por suerte todo vuelve en la vida, ánimo y a seguir”; “Hola, Juan José. No pierdas las esperanzas que hay más gente buena que mala” y “La cultura del odio”, son algunos de los comentarios que le dejaron en el hilo del tweet.

Pero además, desataron una ola de ayuda hacía el hombre desempleado, que desde hace meses buscaba trabajo en aquella red ofreciendo servicios de todo tipo y tenía visible una cuenta para recibir alguna contribución económica.

La verdad

Las reacciones no solo fueron de empatía, sino también de desconcierto al descubrir más detalles sobre el perfil del joven. Muchos usuarios de X comenzaron a investigar su cuenta, revelando que este joven frecuentemente publicaba historias similares, siempre presentándose como víctima y buscando donaciones, ya que adjuntaba siempre su CVU y datos para recibir dinero, exclusivamente. Al parecer, evitaba aceptar ofertas de trabajo, y se dedicaba a crear relatos de desesperación para atraer la generosidad ajena. Algunos usuarios incluso señalaron que sus relatos parecían demasiado elaborados para ser ciertos, sugiriendo que podría tratarse de un perfil falso dedicado a estafar a través de historias que conmovieran y generaran actos de solidaridad, lo cierto es que este relato esta vez escaló tal nivel que el joven terminó cerrando su cuenta en X, falsa claramente.