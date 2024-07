La millonaria cifra que pidió Furia para hacer una presencia en un cumpleaños de 15 Luego de su salida de Gran Hermano, y tras finalizar su vínculo de Telefe, la doble de riesgo encara nuevos proyectos particulares

Lejos de sus polémicas en la casa de Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione provocó una nueva ola de controversia en redes sociales a raíz de la viralización de un intercambio de mensajes privados con una seguidora. Este acontecimiento ocurre posterior a la finalización de su contrato con Telefe y mientras define sus pasos a seguir en la industria.

Scaglione, conocida por su comportamiento al límite durante su estadía en la casa más famosa, recientemente utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer servicios de presencia en eventos privados, incluyendo cumpleaños y casamientos. En su publicación, invitaba a sus seguidores a contactarla por mensaje directo (DM), asegurando tener “precios accesibles”.

No obstante, instantes después se produjo la difusión de una conversación por parte de la madre de una admiradora adolescente, quien reveló una realidad distinta respecto a las tarifas que Furia pretendía para asistir a un evento. Según el mensaje compartido, la mujer pidió una cotización para un cumpleaños de quince, y la doble de riesgo respondió que su tarifa era de “5 millones de pesos, más los viáticos del viaje”. Y agregó: “Pasame el día a ver si tengo mi agenda libre”.

La respuesta y posterior viralización suscitó una ola de reacciones negativas en la plataforma X (antes Twitter). Los usuarios cuestionaron la tarifa y expresaron críticas severas hacia ella y sus seguidores. Comentarios como “Cinco millones para ir a gritarte” y “vergüenza ajena” abarrotaron las redes, destacando una desaprobación generalizada del público.

“La vida le dio oportunidades, no las quiso aprovechar. Cuando te llevás a todo el mundo por delante, tarde o temprano te la pegás”, puede leerse en otro de los comentarios. Otros, eligieron la ironía: “Ya me la imagino peleándose con la quinceañera, diciendo que la quinceañera le sacó el protagonismo y le tiene envidia”.

Cabe recordar que en los últimos días había trascendido el rumor de Furia había finalizado su vínculo con Telefe. Así que la joven decidió poner fin a las especulaciones y hablar ante sus fans en un vivo de TikTok.

“La noticia fue spoileada hace unos días, la verdad es que Telefe y yo rescindimos contrato. No estamos más juntos. Tengo libertad absoluta ahora”, comenzó diciendo ante la mirada de sus seguidores. Luego, Furia detalló el conflicto y se mostró agradecida con algunos de los trabajadores del canal, quienes le dieron la oportunidad de entrar al reality: “Recién vengo de firmar. Gracias a toda la gente que hay en Telefe que me apoyó un montón. Quiero darles las gracias porque hay mucha gente linda. Soy libre. Es decir que ya no tienen mi derecho de imagen, ni nada por el estilo. Ha sido explotado durante varios meses por lo cual yo no pido nada, ellos tampoco me piden nada a mí”.