“Los 8 escalones”: una jugadora abandonó el juego por una insólita razón que dejó perplejo a Guido Kaczka En el programa de preguntas y respuestas de El Trece, una de las participantes se rindió en pleno escalón y asombró al conductor del ciclo.

Con muchas las oportunidades para perder el juego en “Los 8 escalones”, y los participantes que desean llevarse uno de los grandes premios que ofrece el programa de El Trece deben sortearlas todas antes de declararse ganadores. En la última emisión del ciclo, sin embargo, el conductor Guido Kaczka quedó sorprendido al ver a una jugadora tirar la toalla.

Andrea había llegado al escalón de “armar palabras”, un juego que desafía a los participantes a tomar una palabra consigna y armar con las letras que la componen nuevas palabras. Los jugadores deben ser especialmente cuidadosos con sus respuestas, ya que cada palabra errónea o inexistente será descontada de los puntos finales.

La jugadora recibió “ibéricas” como palabra consigna, y cuando Guido Kaczka inició el reloj se lanzó al desafío con dificultad. Andrea había logrado emitir tres nuevas palabras correctas cuando, de repente, se quedó callada. Los segundos pasaban y la jugadora no encontraba respuestas, y en el medio de su desesperación hizo algo impensado: se empezó a reír.

Listo. Me quedé, me quedé, no tengo ninguna más en mi mente”, confesó la participante del programa, entre carcajadas. Guido Kaczka le extendió a la jugadora la cortesía de esperar hasta que se le acabara oficialmente el tiempo, después de lo cual no pudo evitar expresar su incredulidad: “Pero Andrea… Te tentaste de vos misma, se te hizo un blanco”, exclamó.

Totalmente”, reconoció Andrea, mientras seguía riendo. “Es que por un momento dijiste ‘ibérica’ y no aparecían… Bueno, tres buenas y ninguna mala”, señaló Guido Kaczka, antes de continuar con el programa de la noche. Andrea no logró avanzar al siguiente escalón, pero dejó un memorable momento en el ciclo de El Trece.