Mascotas en vacaciones: cómo es la forma correcta de llevar a tu perro y a tu gato en el auto Para cumplir las leyes y evitar riesgos de que distraigan al conductor, la Agencia de Seguridad Vial recomienda sujetarlos con arneses o caniles en el asiento trasero. Otras pautas a tener en cuenta.

Las mascotas son, para muchos, compañeros inclaudicables a la hora de irse de vacaciones, más allá del estrés que pueden sufrir los perros y gatos mientras viajan en el auto. Si decidimos llevarlas con nosotros, es necesario cumplir una serie de pautas y exigencias para respetar las normas de tránsito y evitar que alguna distracción del conductor por su comportamiento pueda provocar un accidente.

Siempre es fundamental garantizar la seguridad de todos aquellos que se encuentran en el vehículo y respetar lo que marca la ley para circular tanto por calles como por rutas y autopistas.

La legislación nacional que rige en estos casos apunta fundamentalmente a que perros y gatos vayan en un lugar fijo del vehículo, sin la posibilidad de moverse libremente por el interior para que no se desplacen hacia la zona del conductor o puedan interferir en su visibilidad. La Agencia de Seguridad Vial planteó una serie de pautas, aunque a modo de consejo, para viajar con mascotas.

Cómo hay que sujetar a los animales durante un viaje en auto

“Se recomienda sujetarlas con arneses, en jaulas o caniles en el asiento trasero. Esto es para que no molesten al conductor y no sean un elemento de peligro en el interior del auto”, remarcó el organismo, que aclaró que el dueño del coche podría ser pasible de sanciones si no se cumple la reglamentación y queda retenido en un control policial.

El cinturón adaptado para perros implica el uso de un arnés que se abrocha a la hebilla y se vende en casi todos los pet-shops.

Hay otra serie de tips que ayudarán a que el recorrido se convierta en placentero: en primera instancia, llevar agua fresca para que el animal beba las veces que sea necesario.

Además, se sugiere colocar una manta o toalla sobre la butaca con la intención de que la mascota no manche el tapizado.

Una de las formas correctas de llevar a un perro en el auto.

Por qué es clave que las mascotas estén en ayunas y qué puede pasar si hay un accidente a 100 km/h

El uso de alguna medicación para que perros o gatos viajen tranquilos dependerá de su carácter, pero lo mejor es evitarlas y sólo recurrir a ellas en caso extremos: lo importante es no estar tan pendientes del cachorro para que no se altere y comprenda que la situación arriba del auto es completamente normal.

La comida es otro punto de debate. Por lo general, los expertos advierten que es preferible que tengan unas horas de ayuno y no trasladarlos con el estómago lleno de comida por la posibilidad de vómitos.

Si el viaje supera los 400 kilómetros, se debe parar unos minutos para que el animal camine, tome agua y pueda hacer sus necesidades. Son momentos que también sus dueños suelen aprovechar para distenderse durante una travesía prolongada.

Pese a que es una práctica común en películas y publicidades, y a que muchas veces también las vemos en las rutas argentinas, está absolutamente prohibido dejar que los perros y gatos saquen la cabeza por la ventanilla: además de la peligrosa aparición de otros vehículos a poca distancia por el costado, una desaceleración brusca de 50 kilómetros por hora hace que el animal aumente su masa hasta cincuenta veces.

Si se produce un impacto con alguno de los pasajeros del auto, a 100 kilómetros por hora, un perro de 20 kilos multiplica su peso por 30 y es el equivalente a recibir un golpe con un objeto de 600 kilos, como un proyectil. Por ello, podría ocasionar lesiones severas.