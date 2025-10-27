Murió su gato y la veterinaria le dedicó una emotiva carta El mensaje se volvió viral y generó lágrimas y sonrisas entre amantes de los animales.

Perder a una mascota es uno de los dolores más profundos que puede atravesar una persona. Así lo vivió el dueño de Vinny, un gato con mucha personalidad que falleció recientemente y dejó un vacío enorme en su familia.

Lo que nadie esperaba fue el gesto de la veterinaria que atendió a Vinny: le envió una carta de despedida tan sincera y especial que emocionó a miles de personas en todo el mundo.

El mensaje que hizo reír y llorar a todos

El dueño compartió la historia en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Contó: “Mi chico Vinny cruzó el puente del arcoíris hace poco. Era un gato ‘picante’, solo me dejaba a mí levantarlo y acariciarlo”.

Junto a la publicación mostró la tarjeta que recibió de la veterinaria. El mensaje, escrito a mano, decía: “Lamento mucho tu pérdida de Vincent. Aunque no le caíamos bien, lo vamos a extrañar. Pensando en vos. Alexa”.

El mensaje que hizo reír y llorar a todos.

La sinceridad del mensaje, lejos de ser fría, arrancó sonrisas y lágrimas a la vez. El dueño agregó: “No podía parar de reírme. Todos los demás escribieron ‘lamento tu pérdida’, ‘lo vamos a extrañar’, etc. Pero en la letra más grande puso ‘NO LE CAÍAMOS BIEN’. Oro puro. Sabía lo que hacía”.

La historia de Vinny y la carta del veterinario generaron una ola de respuestas de otros amantes de los animales. “Ahora estoy llorando. Yo también tengo un gato ‘picante’ que solo tiene debilidad por su mamá. Lamento mucho lo de Vinny, pero me alegra que haya sido tan querido”, escribió una usuaria.

Otro agregó: “Me hiciste reír y llorar. Qué dulce, y qué gato tan hermoso. Que sus recuerdos sean un consuelo”.

Vinny fue un gato especial, de esos que eligen a una sola persona para confiar.

Las muestras de empatía se multiplicaron: “Tu reacción a la carta y el gesto amable me dicen que le diste una vida increíble a tu chico”.

MIRA TAMBIÉN El insólito video de un nene de 4 años que quedó atrapado dentro de una máquina de peluches

Incluso, familiares de empleados de veterinarias sumaron su voz: “Los que trabajan en las clínicas realmente se preocupan por sus pacientes. Lamento tu pérdida, tomate tiempo para recordar los buenos momentos”.