Por qué se celebra el Día del Amante este 13 de febrero La fecha tiene origen en Estados Unidos desde 2015.

Cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, en el que las parejas y el amor son protagonistas. Sin embargo, pocos saben que el día anterior, el 13, fue designado como el Día Mundial del Infiel o el Amante, también conocido como Mistress Day en Estados Unidos.

La efeméride tiene su origen en 2015 y está dedicada a todas aquellas personas cuyas relaciones no se ajustan a la idea de fidelidad y compromiso.

A diferencia de otras celebraciones establecidas en el calendario, el Día Mundial del Infiel o el Amante no tiene un origen histórico o religioso, sino que se dio a través de las redes sociales.

Según el periódico británico Daily Mail, este día fue impulsado por la plataforma Ashley Madison que cuenta con más de 30 millones de usuarios en 45 países. Está diseñada especialmente para personas casadas o en pareja que buscan tener aventuras extramatrimoniales y es conocida por su slogan “la vida es corta, ten una aventura”.

En 2015 se estableció el 13 de febrero como el Día Mundial del Infiel o el Amante, o Mistress Day, en Estados Unidos a partir de una encuesta realizada por la aplicación de encuentros.

Se descubrió que el 30% de las personas eligen pasar el Día de San Valentín con su pareja extramarital, mientras que el resto optan por hacerlo el día anterior.

Además, según el estudio citado por Daily Mail, el 71% de las personas encuestadas preferían tener una cena romántica con su pareja el 14 de febrero. Por el otro lado, el 73% optaba por encuentros sexuales con sus amantes para celebrar el día.

El mismo año en que se estableció el 13 de febrero como el Día Mundial del Infiel o el Amante, la aplicación Ashley Madison sufrió un hackeo por parte del grupo The Impact Team que filtró información confidencial de más de 30 millones de usuarios.

Datos personales, pagos de tarjetas y mensajes privados de las personas que eran infieles a sus parejas salieron a la luz. Esto derivó en separaciones, divorcios y el fin de la reputación de muchos de los usuarios de la plataforma.

A partir de este ciberataque, en 2024 Netflix estrenó una miniserie llamada Ashley Madison: sexo, mentiras y escándalos que narra la historia y el impacto que tuvo.

Actualmente, y a pesar del hackeo en 2015, la plataforma de citas para infieles y amantes logró sobrevivir y sigue operando.