¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y qué significa? Esta tradición de primavera se volvió virar por una tendencia de TikTok con la canción de la serie "Floricienta".

Cada 21 de septiembre en Argentina se celebra la llegada de la primavera y el Día del Estudiante. En los últimos años, una tradición se volvió viral en redes sociales: regalar flores amarillas.

Esta costumbre, que comenzó en Internet y ganó popularidad entre los jóvenes, hoy es un símbolo que combina música, amor y celebración.

¿Qué significa regalar flores amarillas el 21 de septiembre?

La tendencia nació gracias a la telenovela Floricienta, emitida en 2004. En el episodio 33, el personaje de Flor (Florencia Bertotti) recibe un ramo de flores amarillas de parte de Franco (Benjamín Rojas). La escena es una de las favoritas de los fans y se convirtió en un gesto de cariño y esperanza.

Con el tiempo, la canción Flores Amarillas comenzó a circular en TikTok y otras plataformas, generando que el 21 de septiembre se asocie a regalar este tipo de flores como símbolo de amor, amistad y nuevos comienzos.

Además de la referencia televisiva, las flores amarillas en general representan alegría, energía y optimismo. También están vinculadas con la amistad, la esperanza y el amor, aunque en otras culturas se las relaciona con envidia o traición.

¿Con qué se asocian las flores amarillas?

Las flores amarillas suelen transmitir mensajes positivos. Entre los significados más comunes se destacan:

Amor y cariño: especialmente cuando se regalan en una fecha de celebración.

especialmente cuando se regalan en una fecha de celebración. Felicidad y vitalidad: su color brillante recuerda al Sol y a la energía.

su color brillante recuerda al Sol y a la energía. Amistad y nuevos comienzos: ideales para recibir la primavera.

Sin embargo, en algunas culturas también pueden interpretarse como señal de celos o desconfianza, aunque en el contexto del Día de la Primavera predominan las connotaciones positivas.

¿Cuáles son las mejores flores amarillas para regalar?

Existen varias opciones de flores amarillas que se volvieron protagonistas del 21 de septiembre: