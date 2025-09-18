[VIDEO] A un influencer venezolano lo agarró el viento Zonda en San Juan: “Divertidísimo” Morgan Mirabal compartió en redes el momento en que experimentó por primera vez el famoso viento de la provincia. Sus dichos generaron una catarata de reacciones. Mirá el video.

El influencer venezolano Morgan Mirabal vivió una experiencia particular en su paso por San Juan y no dudó en compartirla con sus seguidores.

En un video grabado en la Pampa del Leoncito, en Calingasta, Mirabal relató cómo fue estar bajo el característico viento de la provincia. “Es mi primera vez experimentando el viento Zonda acá en San Juan”, dice al inicio, mientras de fondo se nota el soplido del aire y la tierra levantada.

Sorprendido, agrega: “Arrastra toda la tierra a su paso”. Luego, intenta explicar el fenómeno: “Cuando cae nieve en la Cordillera, hay viento Zonda”. Finalmente, se ríe y concluye con un inesperado comentario: “Divertidísimo”.

Las reacciones no se hicieron esperar

El posteo se llenó de respuestas, algunas divertidas y otras críticas, de usuarios que conocen bien lo que implica el Zonda:

el ezetoto : “¿Divertidísimo? Es un viento muy peligroso de Cuyo, donde se caen árboles, casas y hasta muere gente. Tan divertidísimo no nos resulta 🙄”.

kary : “Ese es el viento habitual de la Pampa del Leoncito, no es viento Zonda, si fuera zonda no estarías tan feliz 😂”.

Marcelo Gil : “Tranqui, eso no es nada jjajajajjaa”.

𝑣𝑖𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎🍸🪩: “Eso es un pequeñito viento”.

Más allá de las críticas, el video de Mirabal logró lo que buscaba: captar la atención. Su reacción espontánea y su forma de describir el viento provocaron tanto risas como debates sobre si realmente se trataba de Zonda o simplemente de las ráfagas habituales en la zona.

Lo cierto es que, divertido o no, el viento Zonda es uno de los fenómenos más característicos —y a la vez más temidos— de San Juan. Y ahora, también, protagonista de un viral que sigue sumando reproducciones.

El clip rápidamente acumuló 6.724 corazones, más de 125 comentarios y fue guardado por más de 230 usuarios en TikTok.

Quién es Morgan Mirabal

Morgan Mirabal tiene 346.700 seguidores en TikTok y acumula más de 15,6 millones de Me Gusta en la plataforma. Pero su alcance no se limita a esa red: suma casi un millón de seguidores en total, con 346.000 en Instagram, 299.000 en TikTok, 240.000 en YouTube y 81.000 en Facebook.

Nació en Barquisimeto, estado Lara (Venezuela), hace 31 años, en una familia con tradición marítima. Siguiendo los pasos de su padre y su abuelo, se graduó como marino mercante en la Universidad Marítima del Caribe. Sin embargo, descubrió que su verdadera pasión estaba en la creación de contenidos digitales.

“Hacer videos es mi pasión. Llevo más de una década en esto, aprendiendo de manera autodidacta con tutoriales de YouTube y mucha práctica”, contó en entrevistas.

Morgan Mirabal.

Tras un período de desempleo en su país, emigró primero a Nueva York y en 2018 se instaló en Argentina, atraído por la apertura a los migrantes. Aquí encontró no solo un hogar, sino también el terreno fértil para crecer en redes sociales.

Su carrera comenzó en Vine, junto a su hermano menor, y luego pasó a YouTube, donde logró sus primeros virales. Más tarde llegó a TikTok, donde consolidó un estilo propio que combina viajes, cultura argentina y humor. Aunque sus videos tienen un toque de comedia, Mirabal asegura que detrás de cada producción hay guion, planificación y edición detallada.

