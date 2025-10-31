Quién era Suzanne Rees, la mujer que murió olvidada por un crucero Su caso conmocionó a la sociedad australiana. La familia de la víctima denunció “falta de cuidado” por parte de la empresa responsable del tour.

Este domingo, la sociedad australiana quedó conmocionada luego de que se diera a conocer una trágica noticia: el cuerpo de una mujer de 80 años fue encontrado en una isla al norte de Queensland. La víctima había sido olvidada durante una excursión del crucero Coral Adventurer.

Suzanne Rees era una mujer “sana y activa”, según describió su hija Katherine Rees, en diálogo con medios internacionales. “Por lo poco que nos contaron, parece que hubo una falta de atención y de sentido común. Mi mamá murió sola, sin nadie a su lado. No puedo entender cómo permitieron que esto pasara”, expresó la mujer.

Pese a su edad, Suzanne solía hacer varias actividades que la mantenían ocupada. Su hija Katherine contó que una de sus pasiones era la jardinería y las plantas.

Además, era una entusiasta del senderismo, ya que disfrutaba mucho caminar con paisajes a la vista. Incluso, estaba anotada en un grupo que hacía este tipo de caminatas con frecuencia.

Tal era su espíritu aventurero que Rees decidió emprender un viaje de 60 días alrededor de Australia en un crucero, valuado en más de 50.000 dólares.

El día de la tragedia, Suzanne participó de una caminata considerada “desafiante” en Lizard Island, uno de los puntos turísticos en el que la embarcación se detenía. Durante la misma, la mujer se sintió mal por el calor y se detuvo durante el ascenso, mientras el grupo continuó sin advertirlo.

De acuerdo a lo que informó el medio The Guardian, el crucero partió sin realizar un recuento de pasajeros, por lo cual dejaron olvidada a Rees. Incluso, su desaparición no fue reportada a las autoridades hasta cinco horas después, cuando no se presentó para la cena. En este punto, ya era de noche, por lo cual la búsqueda comenzó con una gran demora.

En cuanto el Coral Adventureer dio la vuelta, envió a siete miembros de la tripulación en una lancha para explorar la isla con linternas. Sin embargo, no hallaron el cuerpo de Suzanne hasta un día después.

“Un helicóptero de Nautilus Aviation localizó el cuerpo de la mujer el domingo”, detallaron las autoridades australianas a medios locales.

En paralelo, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) abrió una investigación para determinar si hubo fallas en el control de pasajeros y posibles incumplimientos de los protocolos de embarque.