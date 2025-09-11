¿Quién es el favorito para el Mundial de 2026? Las cuotas de las casas de apuestas ya tienen a su candidato España y Francia lideran las predicciones para levantar la Copa del Mundo, dejando atrás a la actual campeona, Argentina.

España: Se posiciona como una de las principales favoritas, con cuotas que le dan alrededor de un 15% de probabilidad de ganar. Esto se debe a que viene de ganar la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League.

Brasil: Se mantiene como un contendiente fuerte, con cuotas que le dan un 12% de probabilidad de levantar la copa.

Francia: A menudo es considerada la máxima candidata, con cuotas que le otorgan un 11-13% de probabilidad. Su plantilla es muy profunda y estable, y viene de ser finalista en el Mundial 2022.

Inglaterra: También está entre los favoritos, con cuotas que le dan cerca de un 11% de probabilidad.

Argentina: A pesar de ser la campeona defensora y de estar en el primer lugar del ranking FIFA, algunas predicciones de IA la colocan en quinto lugar, con una probabilidad del 9-10% de repetir el título.