No habrá que madrugar: la FIFA confirmó los horarios en que se jugarán los partidos del Mundial 2026 El organismo hizo un importante anuncio sobre la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA publicó los horarios en los que se jugarán los partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Selección argentina, campeona vigente, irá en busca de su cuarta estrella en un torneo que estrena formato y que será la edición con más participantes hasta ahora.

Los encuentros de cada jornada se disputarán a las 13, 16, 19 y 22 horas de la Argentina. Una diferencia clave respecto a Qatar 2022, donde los hinchas debían madrugar ya que el primer turno de ese Mundial era a las 7 de la mañana. Ese horario, de hecho, le trae muy malos recuerdos a los argentinos, ya que la única vez que la Selección jugó en ese turno fue en su debut ante Arabia Saudita, donde perdió 2-1.

El Mundial 2026 empezará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. La gran final se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey a las 16 horas, el mismo horario que tendrá el partido inaugural.

Con estadios en tres países y distancias considerables, la organización diagramó una grilla que busca favorecer la televisación global sin afectar en exceso a las selecciones.

El campeonato mundial estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones, las cuales serán divididas en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En total se disputarán un total de 104 partidos.

Cómo son los repechajes

La FIFA conformó un nuevo formato, en reemplazo a las series de playoffs anteriores. Este formato tiene como protagonistas a seis selecciones divididas en dos llaves a partido único, con una semifinal y final. En la final, el equipo con mejor ranking esperará a su adversario.

Hasta ahora, los países que juegan el repechaje son: Bolivia y Nueva Caledonia. Faltan definir dos de la Concacaf, uno de la Confederación Asiática y uno de la Confederación Africana.

Las 18 selecciones que ya se clasificaron al Mundial 2026:

Argentina

Australia

Brasil

Canadá

Colombia

Corea del Sur

Ecuador

Estados Unidos

Irán

Japón

Jordania

Marruecos

México

Nueva Zelanda

Paraguay

Túnez

Uruguay

Uzbekistán