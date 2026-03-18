    • 18 de marzo de 2026 - 22:07

    San Martín prepara un partido más que especial con el Ciruja tucumano

    Necesitado de la victoria, el Verdinegro de Martos será local del Santo tucumano en un partido de reencuentros.

    Pasado. Ariel Martos llegó desde Tucumán a San Juan y este viernes jugará ante su ex-equipo en la Primera Nacional.

    Pasado. Ariel Martos llegó desde Tucumán a San Juan y este viernes jugará ante su ex-equipo en la Primera Nacional.

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    Por Ariel Poblete

    No será un partido más para San Martín. Recibir este viernes al Santo tucumano será un reencuentro especial para varios y un pretexto ideal para volver a empezar para el Verdinegro. Además de la necesidad de ganar, en el medio estarán varios sentimientos encontrados.

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    Es que condimentos le sobran a la propuesta de este viernes a las 21,30. El Verdinegro viene de dos caídas al hilo, necesita volver a ganar y tendrá enfrente al Ciruja tucumano que llega invicto y con un conocido al frente: Andrés Yllana.

    Además, en el banco sanjuanino está Ariel Martos, de origen en el Santo de La Ciudadela, con un ciclo importante reciente y con varios ex-San Martín de Tucumán hoy en Concepción.

    ORIGEN TUCUMAN

    La figura de Ariel Martos frente al Ciruja tucumano convierte el partido en un reencuentro inevitable. En Tucumán, el ciclo de Martos tuvo dos caras bien marcadas. En los primeros 17 partidos al frente del equipo sumó 31 puntos de 51 posibles, con ocho victorias, siete empates y apenas dos derrotas. Además, logró una racha de 13 fechas invicto. Sin embargo, el segundo tramo fue muy distinto: en 13 encuentros cosechó sólo 13 puntos, con tres triunfos, cuatro empates y cinco caídas.

    A este regreso de Martos se le suma un pequeño ejército de conocidos que estarán cara a cara contra su ex-equipo. Ejemplos y números sobran: Gabriel Hachen dejó en San Martín tucumano un total de 24 partidos y dos asistencias; Federico Murillo cerró su etapa con 32 encuentros y dos pases gol; Mauro Osores disputó 13 partidos y aportó una asistencia; y Leonardo Monje sumó ocho presencias y 243 minutos en 2025. Hernán Zuliani también tuvo rodaje en el plantel durante la temporada pasada.

    Además, para meterle más condimentos al partido de este viernes en el Pueblo Viejo, el conjunto de La Ciudadela llega a esta cita desde un lugar futbolístico saludable. Después de cuatro fechas sigue invicto, con dos triunfos y dos empates, suma 8 puntos y quedó tercero en la zona B tras la victoria 2-0 sobre Nueva Chicago.

    En San Martín de San Juan, este jueves será clave para el armado de la formación titular tras la derrota en Rafaela. Se esperan cambios, pero Martos tiene la última palabra.

    ARBITRO DESIGNADO

    San Martín ya tiene árbitro confirmado para el partido que disputará este viernes, desde las 21.30, frente a San Martín de Tucumán en el ingeniero Hilario Sánchez, por la sexta fecha de la Primera Nacional. El encargado de impartir justicia será Juan Nebietti. La terna arbitral estará completada por Sebastián Osudar como asistente 1 y Emanuel Serrale como asistente 2, mientras que Luis Martínez fue designado como cuarto árbitro

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