Jáchal se convertirá en el epicentro nacional del ciclismo Infanto-Juvenil

Se viene abril y para el departamento Jáchal será con todo deporte porque en conjunto con la Federación Ciclista Sanjuanina están ya en los detalles organizativos de la primera fecha del Campeonato Nacional Infanto-Juvenil 2026.
La FCS y la municipalidad de Jáchal trabajan ya en la primera fecha del Campeonato Nacional en el mes de abril próximo.
Se viene abril y para el departamento Jáchal será con todo deporte porque en conjunto con la Federación Ciclista Sanjuanina están ya en los detalles organizativos de la primera fecha del Campeonato Nacional Infanto-Juvenil 2026.
El fin de semana del 12 de abril, San José de Jáchal recibirá al pelotón nacional del futuro que con la supervisión de la FACPYR, pondrá en competencia tanto en Varones como en Damas desde las categorías 2008 hasta la categoría 2022.
Serán seis fechas para la temporada del Campeonato Nacional, con Jáchal abriendo el calendario y luego sumando a Catamarca en mayo, Las Breñas de Chaco en julio, luego Quimilí en Santiago del Estero en agosto, Chilecito en La Rioja en el mes de octubre y cerrando, San Juan Capital en el mes de noviembre.
Alejandra Perona, presidenta de la FCS, junto a Sebastián Páez de Deportes del municipio jachallero, además de Miguel Caballero que preside la Comisión Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil están en las reuniones organizativas para afinar los detalles de la presencia del Nacional en suelo jachallero.
Se viene la primera fecha y Jáchal se convierte en el escenario del Nacional Infanto Juvenil, apostando a recuperar protagonismo en el mapa nacional del ciclismo. San Juan ratificó la calidad de su semillero hace menos de una semana en Catamarca y ahora, irá más a la raíz con los Infanto Juveniles como apuesta a ese futuro.