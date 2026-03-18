Messi 900: el gol histórico que acerca al astro a otro récord

En otra noche consagratoria, el gol 900 de Messi volvió a sacudir al mundo del fútbol , esta vez con la camiseta de Inter Miami en la Concacaf. El astro argentino continúa agrandando su leyenda , manteniendo un nivel superlativo a meses del Mundial y alimentando la ilusión de los fanáticos.

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El gol 900 de Messi llegó a los siete minutos del partido ante Nashville , por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El rosarino recibió un pase de Sergio Reguilón y definió con precisión , colocando la pelota al segundo palo tras una jugada individual dentro del área.

La conquista marcó el inicio del camino para Inter Miami , en un duelo clave tras el empate sin goles en la ida. El tanto tuvo un valor doble: deportivo e histórico , al tratarse de una cifra que muy pocos futbolistas han alcanzado.

El gol 900 de Messi se suma a una lista de conquistas emblemáticas , que el argentino fue logrando a lo largo de su carrera. El tanto 800 había sido en 2023 con la Selección Argentina , en un amistoso ante Panamá, en el estadio Monumental.

| GOL: Lionel Messi MARCA SU GOL 900 COMO PROFESIONAL Y LE DA LA VENTAJA A Inter Miami! | Inter Miami (1) 1-0 (0) Nashville SC pic.twitter.com/1HYAs8EGDs

Antes, todos los goles “redondos” los había marcado con Barcelona , con registros que quedaron en la memoria del fútbol mundial: desde el 100 ante Dinamo Kiev hasta el 700 frente al Atlético de Madrid.

Messi vs Cristiano: la lucha sigue

En la pelea por ser el máximo goleador de la historia, Messi sigue recortando distancia con Cristiano Ronaldo, quien actualmente lidera con más de 960 goles. El argentino alcanzó los 900 en menos partidos, lo que reaviva el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos.

La diferencia de edad y la vigencia de ambos jugadores mantienen abierta la competencia, en un duelo histórico que atraviesa generaciones y continúa sumando capítulos.

Vigencia intacta rumbo al Mundial

El presente de Messi ilusiona no solo a Inter Miami sino también a la Selección Argentina, con el Mundial en el horizonte cercano. Su rendimiento sigue siendo determinante en cada partido, confirmando que, lejos de apagarse, su carrera continúa en lo más alto.