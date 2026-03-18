Los cuartos de final de la Champions League serán con cruces de alto voltaje

Con el cierre de los octavos de final, la Champions League 2026 ya definió sus cruces de cuartos, con ocho equipos que sueñan con la gloria europea. El torneo más importante del continente entra en su etapa decisiva, con duelos de alto nivel que prometen emociones rumbo a la final en Budapest.
Champions League 2026: cruces de cuartos
Los cruces de cuartos de final de la Champions League quedaron definidos tras una intensa fase de octavos, con partidos que dejaron goleadas y grandes sorpresas. Los enfrentamientos serán los siguientes:
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París Saint-Germain vs. Liverpool
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Real Madrid vs. Bayern Múnich
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Barcelona vs. Atlético de Madrid
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Arsenal vs. Sporting Lisboa
Cada llave promete duelos de alto nivel entre potencias europeas, en una edición que mantiene la expectativa en todo el mundo.
Resultados que marcaron la clasificación
Uno de los partidos más impactantes fue la goleada de Barcelona por 7-2 ante Newcastle, en el Camp Nou. El equipo catalán mostró todo su poder ofensivo, con goles de Robert Lewandowski y Raphinha, entre otros, para meterse con autoridad en la siguiente fase.
Atlético de Madrid también logró avanzar pese a caer 3-2 ante Tottenham, gracias a la ventaja conseguida en la ida. El conjunto de Diego Simeone resistió y selló su clasificación, en una serie muy disputada.
Por su parte, Bayern Múnich volvió a golear a Atalanta (4-1) y cerró un global aplastante, mientras que Liverpool revirtió su serie y venció 4-0 a Galatasaray, mostrando contundencia en Anfield.
Calendario rumbo a la final
La Champions League ya tiene definidas sus fechas clave rumbo a la gran final, que se disputará el 30 de mayo. El cronograma es el siguiente:
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Cuartos de final: semanas del 7 y 14 de abril
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Semifinales: semanas del 28 de abril y 5 de mayo
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Final: 30 de mayo en Budapest
El camino al título entra en su etapa más emocionante, con los mejores equipos de Europa buscando levantar el trofeo más prestigioso del continente.