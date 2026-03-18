Selección Argentina: quién es Tomás Palacios, la sorpresa ante Guatemala

La Selección Argentina convocó a Tomás Palacios, un joven defensor que sorprende en la lista y empieza a meterse en la pelea rumbo al Mundial 2026.

Tomás Palacios se metió en la Selección Argentina y es una de las grandes sorpresas de la lista.

La Selección Argentina volvió a generar expectativa con una convocatoria que incluyó una sorpresa: el nombre de Tomás Palacios, un defensor de 22 años que atraviesa un gran presente. El jugador fue citado por Lionel Scaloni para el amistoso ante Guatemala y comienza a posicionarse como una alternativa pensando en el recambio rumbo al Mundial 2026.

Selección Argentina: el presente que lo llevó a la convocatoria Dentro de la Selección Argentina, la aparición de Palacios no es casualidad. El defensor se consolidó como una pieza clave en Estudiantes de La Plata, donde su rendimiento llamó la atención del cuerpo técnico. Su regularidad y crecimiento lo pusieron en el radar en un momento donde Scaloni busca variantes en defensa.

El zaguero, nacido en General Pico, inició su carrera en Talleres de Córdoba y luego sumó minutos en Independiente Rivadavia. Su evolución continuó hasta dar el salto al fútbol europeo, cuando fue transferido al Inter de Milán en 2024 por 6 millones de euros, experiencia que fortaleció su perfil profesional.

De regreso en el país, el defensor se sumó a Estudiantes en 2026, donde rápidamente se ganó un lugar. Con 1,96 metros de altura, se destaca por su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad con la pelota, características que lo convierten en un perfil atractivo para el seleccionado.

Selección Argentina: una apuesta a futuro La convocatoria representa un paso clave en la carrera de Palacios dentro de la Selección Argentina, ya que se suma a un grupo de jóvenes que buscan consolidarse en el equipo nacional. Su inclusión responde a la necesidad de renovar piezas y generar competencia interna de cara a los próximos compromisos.