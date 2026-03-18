Copa de Campeones: Tres partidos el sábado para abrir los Cuartos de Final

Llegan las definiciones en serio para la edición 2026 de la Copa de Campeones de la Federación Sanjuanina de Fútbol y quedó programado que los Cuartos de Final comenzarán el sábado con tres partidos y el restante para el domingo.

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Así, este sábado los departamentos de San Martín, 25 de Mayo y Sarmiento albergarán los tres primeros partidos, quedando Jáchal para el domingo.

En su cancha, Sportivo Del Carril que eliminó a Yrigoyen de Santa Lucía, será local de Arbol Verde de Jáchal que terminó como número 1 en la General de la Fase Clasificatoria. Será desde las 17.30 en el estadio del Del Carril.

En 25 de Mayo, la sorpresa que fue Unión Deportiva La Chimbera será local en cancha de Santa María Tupelí recibiendo a Paso de Los Andes de Albardón. La Chimbera dejó afuera a Villa Borjas, mientras que el Decano albardonero se limpió a Punta del Médano, de Sarmiento. Este encuentro comenzará a las 16,30.

EN SARMIENTO

Completando la cartelera sabatina, en el Oeste sarmientino, en su cancha Defensores de Boca será local de San Lorenzo de Rodeo. Los Xeneizes terminaron de cerrar su clasificación este martes luego de completar el partido suspendido con Defensores de San Martín, mientras que San Lorenzo eliminó a Arroyito Junior de Angaco en Rodeo.

Para el domingo quedará el clásico Verdinegro del Norte sanjuanino. Y es que en su cancha, Sportivo Racing de Jáchal recibirá a San Martín de Rodeo. Los jachalleros eliminaron en penales a Sarmiento en Media Agua, mientras que los iglesianos vencieron a Juventud Unida de Caucete.

Las revanchas de los Cuartos de Final se jugarán la última semana de marzo, invirtiendo las localías.