Se conoció la condición que Valentina Cervantes le habría puesto a Enzo Fernández para reconciliarse La modelo y el futbolista se dieron otra oportunidad, pero no todo sería color de rosa. Qué pasa entre ellos tras la breve separación que disfrutó el campeón del mundo.

Valentina Cervantes fue vista de la mano de Enzo Fernández en un shopping de Inglaterra y los rumores de reconciliación no tardaron en hacer ruido. Consultada por el tema, le confirmó a LAM (América) que están nuevamente juntos, pero hubo un dato que llamó la atención. La modelo tomó una contundente decisión en esta segunda vuelta para la pareja, que se había distanciado en octubre luego de que él planteara que necesitaba disfrutar de la soltería, una etapa que se salteó.

“Todo bien por suerte. Todo normal. Ya en unos días vuelvo”, le escribió a la panelista Juli Argenta, evidenciando que no se instalará con el deportista en Europa, donde vivió los últimos años. Todo indica que la joven quiere aprovechar al máximo su nueva faceta artística y las propuestas laborales que le llovieron desde la ruptura: ya hizo presencias y varias publicidades en la Argentina, donde seguiría viviendo.

Sus seguidores no están muy contentos con el nuevo capítulo de la historia de amor. Y si bien muchos le dijeron que lo aceptaban por el bienestar de sus dos hijos -Olivia y Benjamín-, otros fueron lapidarios: la acusaron de no hacerse respetar como mujer.

Valentina Cervantes reveló la frase que le contestó a Enzo Fernández cuando él le pidió separarse

Valentina Cervantes hizo su primera tapa de revista y no solo dio a conocer los proyectos y sueños que tiene para su nueva vida en la Argentina. También dio detalles de su separación de Enzo Fernández y reveló la frase que le respondió cuando él la encaró para decirle que quería estar solo.

La joven reconoció que fue un baldazo de agua fría, pero que intentó tomárselo lo mejor posible, aunque fue contundente con el deportista y padre de sus dos hijos. “No me lo esperaba, estaba todo bien y de golpe un día me dijo que no quería estar más conmigo. Yo lo di todo en esa relación y no me arrepiento de nada, pero todo lo que hice fue por él y por la familia que formamos. Entonces le dije: ‘Está todo bien, pero ahora voy a empezar a hacer las cosas por mí, ya no tengo que hacerlas por vos porque hoy no te interesa’”, relató ante ¡Hola!

Cervantes también sostuvo que no tuvo tiempo de hacer el duelo. “Al día siguiente me levanté como si nada. Yo sé que hay gente que tarda un montón de meses, pero para mí no hay duelo. Tampoco le pedí explicaciones. Sólo quiero que nos llevemos bien, principalmente por nuestros hijos”, sentenció.