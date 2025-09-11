La tragedia golpeó a la familia Cheesman en Nottingham: su hija Zara, de apenas 15 años, murió por meningitis después de que los médicos y paramédicos minimizaron sus síntomas y le aconsejaron “dormir para recuperarse”.
El caso generó conmoción en el Reino Unido y expuso una cadena de errores y oportunidades perdidas para salvarle la vida.
Una cadena de advertencias ignoradas
Todo comenzó el 19 de diciembre de 2024, cuando Zara volvió del colegio con fiebre y vómitos. Esa misma noche colapsó en su casa.
Al día siguiente, sus padres, Judith y Mark, llamaron al servicio de emergencias y la llevaron a la guardia del Queen’s Medical Centre (QMC). Allí, los médicos le diagnosticaron un simple “virus estomacal” y la enviaron de regreso a su casa.
La familia quedó “frustrada” porque no le hicieron un análisis de sangre y “devastada” porque los profesionales no descartaron la posibilidad de meningitis.
El momento clave: “Solo necesita dormir”
El 20 de diciembre, Zara amaneció confundida, desorientada y con comportamientos extraños: se desnudó en la cocina y no reconocía a sus padres.
A las 12:15, dos técnicos de la East Midlands Ambulance Service (EMAS) llegaron a la casa. Aunque reconocieron que era “claramente una nena muy enferma”, les dijeron a los padres que era “solo un norovirus” y que la adolescente debía “dormir para recuperarse”.
Judith y Mark aseguraron: “Si la hubieran llevado al hospital, a solo 10 minutos en ambulancia, creemos que Zara estaría viva”.
El desenlace más temido
En la madrugada del 21 de diciembre, Zara colapsó varias veces y quedó completamente débil. Cuando finalmente la trasladaron al hospital, ya había entrado en falla respiratoria.
Los médicos les informaron a los padres que la adolescente “casi con seguridad” habría sobrevivido si le hubieran dado antibióticos en su primera visita a la guardia.
El dolor de una pérdida evitable
Durante la audiencia en el tribunal de Nottingham, los padres leyeron un comunicado desgarrador: “Su vida fue apagada por la incompetencia individual y organizacional. Es imposible describir el dolor que sentimos”.
Judith recordó a su hija como “increíblemente amable, empática e inteligente. Era una fuerza de la naturaleza, una fuente de energía inagotable”.
Qué es la meningitis y por qué es tan peligrosa
La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por bacterias o virus y, si no se trata rápidamente, puede provocar complicaciones graves o la muerte en cuestión de horas.
Los síntomas pueden confundirse con una gripe o una intoxicación común, pero hay señales de alerta que deben encender todas las alarmas:
- Fiebre y/o vómitos
- Somnolencia extrema o dificultad para despertar
- Confusión o delirios
- Dolor de cabeza intenso
- Rigidez de cuello
- Erupción en la piel
- Respiración acelerada o dificultad para respirar
- Piel pálida o moteada
- Dolor en las extremidades o articulaciones
- Manos y pies fríos
La meningitis es una enfermedad que se puede tratar con antibióticos si se detecta a tiempo. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de actuar rápido ante cualquier síntoma sospechoso.
El reclamo de una familia y una advertencia para todos
La muerte de Zara Cheesman dejó “un vacío enorme” en su familia y reavivó el debate sobre la atención médica de urgencia en el Reino Unido.
Sus padres insisten en que “la meningitis es una enfermedad muy tratable” y que la falta de acción y de controles básicos le costó la vida a su hija.
El caso de Zara es un llamado de atención: conocer los síntomas y exigir atención inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.