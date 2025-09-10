Un argentino radicado en Brasil fue a vacunarse y descubrió un error insólito: “¿Me morí en 2023?” Sus amigos grabaron el momento y el episodio se volvió viral. Además, en los registros oficiales aparecía como “hijo de Slenderman”.

Lo que debía ser una visita rutinaria al vacunatorio terminó en una escena digna de película para Matías Roitberg, un estudiante de medicina argentino de 24 años que vive en Brasil desde hace diez años. Cuando fue a aplicarse una vacuna en la Universidad Federal de Río de Janeiro, el sistema del SUS (Sistema Único de Salud) le informó que estaba “muerto” desde 2023.

El insólito episodio ocurrió en el campus de la Ilha do Fundão y quedó grabado por sus amigos, que no dudaron en capturar la reacción de Matías al enterarse de su “fallecimiento”. El propio joven compartió las imágenes en su cuenta de X y la historia explotó en las redes sociales.

“El empleado encontró mi carpeta y me dijo: ‘Ah, ¿vos sos el que murió, verdad?’”, contó Matías, que descubrió que supuestamente había muerto el 2 de octubre de 2023. “Me quedé sin palabras, mis amigos se reían a carcajadas y no sabía qué decir”, dijo el estudiante argentino al sitio g1.

El momento viral: “Quiero decir que nuestro amigo falleció”

En el video, se escucha a los amigos de Matías bromear con la situación: “Quiero decir que nuestro amigo falleció. Acabamos de recibir la noticia aquí. Falleció en 2023. ¡En vivo aquí en el SUS! ¡Está muerto!”, relataron entre risas mientras el joven, incrédulo, preguntaba: “¿Me morí en 2023?”.

La reacción de Matías y sus amigos no tardó en viralizarse, y sumó más de 280 mil visualizaciones y miles de “me gusta” en pocas horas en X.

El error del sistema y la “reanimación” en el registro civil

La publicación de Matías se llenó de comentarios de todo tipo. Algunos usuarios bromearon con la situación: “¿Qué estabas haciendo el 2 de octubre de 2023?” o “Sos un fantasma tuitero y no lo podés probar”. Otros, en tono más serio, le advirtieron sobre los problemas legales que podría acarrear: “Trabajo en una oficina de registros públicos y te aviso que acabás de conseguirte un gran problema, suerte”.

“Tuve un problema similar en Río de Janeiro. Me informaron que los datos se habían migrado del servidor y, por error, algunos se registraron como fallecidos y otros quedaron con el estado de ‘preso’”, le comentó otro usuario.

MIRA TAMBIÉN Captaron niñas menores en “Roblox”, una plataforma de videojuegos y las sumaron a un grupo de WhatsApp con contenido sexual

Lejos de asustarse, Matías tomó el asunto con humor y contó que ya logró solucionar el insólito error. “Ya lo resolví. ¡Amén! Solo tuve que ir al centro municipal de salud y pedir que me revivan con mi DNI”, escribió en la red social.

Y menos mal. “De lo contrario, habría perdido mi lugar en la universidad, mi departamento, mi beca de investigación…”, sostuvo.

Según dijo, descubrió además que su información personal había sido alterada, incluyendo el nombre de su padre, que aparecía como “Slenderman”, un personaje de terror, en lugar de Alejandro.

“No sólo registraron mi muerte, sino que también declararon que yo era negro, aunque soy blanco”, añadió.

Según Matías, el cambio de registro se realizó en el municipio de Ataléia, en el estado de Minas Gerais, un lugar que jamás pisó. Aún se desconoce cómo ni por qué se produjo el error.

“Fue extraño, pero ahora todo está bien. Sólo espero que no me vuelvan a matar”, bromeó el porteño, que ahora disfruta de su “nueva vida” en Brasil.