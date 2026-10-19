San Juan será sede de un congreso nacional que vincula innovación, seguridad, salud y minería

San Juan se prepara para recibir INSEGMIN 2026 , el Congreso Nacional de Innovación en Seguridad, Salud y Minería , un encuentro que busca promover la actualización profesional, el intercambio de experiencias y la incorporación de nuevas herramientas para fortalecer la prevención y el cuidado de las personas en los ámbitos laborales.

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La actividad se desarrollará el jueves 22 de octubre, de 8 a 18:30, en el Centro Cívico de San Juan, con una agenda distribuida en dos espacios simultáneos: el auditorio Eloy P. Camus y el auditorio Emar Acosta. La participación será gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial del evento.

El Congreso es organizado por el Consejo de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de San Juan, en el marco de su décimo aniversario. La iniciativa representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre el ámbito profesional, las empresas, las instituciones educativas y los sectores productivos, en torno a los desafíos actuales de la seguridad y la salud en el trabajo.

La propuesta de INSEGMIN parte de una premisa central: la prevención de riesgos laborales requiere actualización permanente, nuevas herramientas y una mirada integral que contemple tanto las condiciones de trabajo como el bienestar de las personas.

A lo largo de la jornada se desarrollarán exposiciones sobre ergonomía y patologías laborales, evacuaciones en minas subterráneas, refugios mineros, operaciones de rescate, trabajos en altura, espacios confinados y respuesta ante incidentes con materiales peligrosos.

La agenda también incorporará temas vinculados con la salud ocupacional, el seguimiento de la salud de los trabajadores, los primeros auxilios psicológicos, la reanimación cardiopulmonar (RCP) en zonas agrestes y la aeroevacuación sanitaria.

Entre los contenidos relacionados con la innovación tecnológica se destacan la aplicación de inteligencia artificial a la prevención, la simulación computacional de incendios y evacuaciones, y el desarrollo de elementos de protección personal. El programa incluirá, además, experiencias vinculadas con la seguridad dentro de operaciones mineras y un espacio dedicado a los desafíos y la participación de las mujeres en Higiene y Seguridad.

De esta manera, el encuentro propone acercar conocimientos técnicos y experiencias concretas que permitan reflexionar sobre cómo anticiparse a los riesgos, mejorar las respuestas ante emergencias y desarrollar entornos laborales más seguros.

Un espacio de encuentro para empresas y profesionales

INSEGMIN 2026 está dirigido a profesionales de Higiene y Seguridad, especialistas de disciplinas relacionadas, estudiantes, empresas mineras e industriales, prestadores de servicios, instituciones y público interesado en estas temáticas.

La convocatoria trasciende el ámbito minero: los conocimientos y las herramientas vinculados con la prevención, la salud laboral y la gestión de emergencias también resultan relevantes para la construcción, la industria, la logística y otras actividades productivas.

Además de las conferencias, el Congreso contempla espacios de vinculación y una exposición paralela de empresas y proveedores del sector, con el objetivo de favorecer el intercambio entre quienes desarrollan soluciones tecnológicas, quienes gestionan la prevención y quienes las aplican en sus lugares de trabajo.

En un contexto en el que la actividad productiva exige cada vez más preparación, innovación y responsabilidad, el encuentro busca contribuir a una cultura preventiva que integre conocimientos profesionales, compromiso empresarial y cuidado de las personas.

Con esta primera edición, el Consejo de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de San Juan impulsa una propuesta de alcance nacional que combina actualización, innovación y articulación institucional.

La invitación está abierta a profesionales, empresas, estudiantes y a todas las personas interesadas en conocer nuevas experiencias y herramientas para la seguridad, la salud y la minería.

La inscripción es gratuita y se realiza a través del sitio oficial: https://insegmin.consejohst.org/

Datos del evento: jueves 22 de octubre de 2026, de 8 a 18:30. Centro Cívico de San Juan. Actividades simultáneas en los auditorios Eloy P. Camus y Emar Acosta.