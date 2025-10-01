Con más de 38 años de trayectoria, Autocrédito abre las puertas de su nueva Agencia Oficial en la provincia de San Juan ubicada en Aberastain NORTE N° 263. La dirección estará a cargo de Juan Marcelo González y Fernando Rodríguez, dos sanjuaninos que, con compromiso y visión, decidieron apostar por su tierra y emprender este camino que no solo representa un negocio propio, sino también la oportunidad de generar nuevas realidades para las familias de su provincia.
Un paso que representa mucho más que crecimiento: es la unión de proyectos y sueños que se transforman en realidades compartidas.
En esta nueva etapa, la compañía invita a todos aquellos que buscan independencia económica y desarrollo profesional a sumarse a un modelo que no solo genera oportunidades de negocio, sino que también conecta a las personas a través de un mismo hilo: el deseo de ayudar a más argentinos a alcanzar sus metas.
Un modelo que abre caminos
Autocrédito se ha consolidado como una alternativa confiable y accesible para quienes desean cumplir sus proyectos mediante el ahorro planificado. Con más de 270.000 suscriptores en todo el país y más de 45 agencias oficiales, miles de familias ya salieron adjudicadas y transformaron sus sueños en logros concretos.
Fabiana Graciela Dellatorre – Mendoza
“ Con Autocrédito encontré una manera de ahorro, invertí y logré mi objetivo. Lo recomiendo con total confianza.”.
Perez Patricia – Córdoba
“Es la segunda vez que salgo adjudicada. En esta oportunidad lo destino a remodelar mi casa. Para mí es una forma de ahorrar, y ahora voy por otro plan”.
En San Juan, la apertura de esta agencia significa que más personas podrán capitalizarse, desarrollar su propio negocio y, al mismo tiempo, integrarse a una comunidad de emprendedores que multiplica oportunidades. Porque cuando alguien cumple su sueño, abre el camino para que otros también puedan alcanzarlo.
Convocatoria abierta: sé protagonista de tu propio futuro
La Agencia Oficial San Juan abre su convocatoria a todas aquellas personas que deseen desarrollarse como Productores Asesores Independientes. Una actividad pensada para quienes buscan construir un camino propio, con respaldo y acompañamiento constante de una compañía sólida.
¿Qué ofrecemos?
- Capacitación permanente.
- Matrícula habilitante, otorgada por la Cámara de Planes de Capitalización.
- Herramientas y apoyo para trabajar en todo el país.
- Las mejores ganancias del mercado.
Ya sea para concretar tus propios proyectos o para ayudar a otros a cumplir los suyos, Autocrédito te brinda una oportunidad real para crecer.
Visitá la Agencia Oficial San Juan
Mail: sanjuan.autocredito@gmail.com
Tel: 2644130624
Web: www.autocredito.com
