El concesionario oficial Lorenzo Automobile Peugeot, ubicado en avenida Ignacio de la Roza 1665, abrió sus puertas para un exclusivo evento de puertas abiertas donde se mostró el renovado modelo 3008. Este vehículo combina confort, eficiencia y prestaciones tecnológicas avanzadas, representando un notable salto en innovación y estilo dentro del segmento SUV.

“La nueva Peugeot 3008 es un vehículo familiar de alta gama, posicionado en el segmento C Premium. Destaca por su potente motor y un interior pensado para el confort, que incluye asientos con función de masaje. Además, ofrece un alto nivel de seguridad con siete airbags y más de nueve asistentes de inteligencia artificial que facilitan la conducción y aumentan la protección del conductor y pasajeros”, explicó Juan Pablo Antón, supervisor de Plan de Ahorro de la marca.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y experimentar personalmente las características que hacen del Peugeot 3008 un referente en su categoría, desde su sofisticado diseño interior y exterior hasta sus modernas asistencias a la conducción y soluciones digitales, que garantizan una experiencia de manejo segura y placentera. Este lanzamiento reafirma el compromiso de Peugeot con la excelencia y la innovación continua.

“Hoy, Lorenzo Automobile ofrece la posibilidad de financiar hasta el 60% del valor de la unidad, con opciones especiales como tasa cero, facilitando así que los clientes puedan retirar su Peugeot 3008 y ser de los primeros en conducir este modelo recién lanzado, todavía poco común en las calles. Además de estas facilidades de compra, Lorenzo se destaca por un servicio postventa inigualable, con un equipo de mecánicos altamente capacitados y atención personalizada que garantiza respuestas rápidas y soluciones efectivas a cualquier consulta o necesidad que puedan tener los clientes”, manifestó el ejecutivo.

Innovación y más espacio interior

El Nuevo Peugeot 3008 cuenta con un motor 1.6 THP Turbo de 180 CV y 300 Nm, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades que ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento y confort. Su interior incorpora el innovador Peugeot Panoramic i-Cockpit®, con una pantalla curva panorámica HD de 21 pulgadas que integra el cuadro de instrumentos y la pantalla táctil central para una experiencia tecnológica inmersiva.

Fabricado sobre la plataforma STLA Medium, ofrece un diseño moderno, tecnología avanzada y una experiencia de conducción superior.

Presenta un diseño aerodinámico con silueta Fastback, faros Pixel LED adaptativos y llantas diamantadas de 19 pulgadas que realzan su estilo moderno. El equipamiento premium incluye asientos de cuero alcántara, sistema de aire limpio AQS y un sistema de audio Hi-Fi con 10 altavoces para una calidad sonora superior. En cuanto a seguridad, integra sistemas avanzados como frenado automático, control de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril y conducción semiautónoma Drive Assist Plus. Su amplio espacio interior ofrece 17 portaobjetos y un baúl de 588 litros. La conectividad está garantizada con i-Connect® Advanced, que incluye mirroring inalámbrico, navegación TomTom y reconocimiento de voz “OK PEUGEOT”. Además, el vehículo refleja un compromiso ecológico al utilizar más de 500 kg de materiales sostenibles, incorporar plásticos reciclados y eliminar piezas cromadas en el exterior.

Este modelo, finalista en el “Car of the Year 2024” y fabricado en Sochaux, Francia, ya está disponible en San Juan a través de la agencia oficial Peugeot, Lorenzo Automobile.

SOBRE GRUPO LORENZO

Grupo Lorenzo es el grupo automotor más importante de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad, el grupo representa a marcas líderes a nivel global y se ha consolidado como referente de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 480 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional. Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, Voge y Autoferia, además de Motoki, especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica.

