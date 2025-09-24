Lorenzo Automobile presenta en San Juan toda la innovación y tecnología de vanguardia de Peugeot, con los modelos 3008 y 5008 Lorenzo Automobile abre sus puertas para mostrar los renovados SUV de Peugeot, que combinan diseño innovador y avanzada tecnología para revolucionar el espacio interior.

Este jueves 25 de septiembre, Grupo Lorenzo realizará, en su concesionario oficial Lorenzo Automobile Peugeot, ubicado en avenida Ignacio de la Roza 1665, San Juan, un exclusivo evento de puertas abiertas para presentar los nuevos modelos Peugeot 3008 y 5008. Estos SUV representan un avance significativo en diseño, innovación y confort: el Peugeot 3008 destaca por su estilo vanguardista y tecnología de última generación, mientras que el 5008 sorprende con un espacio interior revolucionario y soluciones tecnológicas diseñadas para potenciar la experiencia de conducción. La invitación está abierta a los amantes sanjuaninos de la innovación automotriz para conocer estos modelos que redefinen el concepto de SUV en la región.

Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad única de sumergirse en la experiencia que ofrecen los nuevos modelos de Peugeot, vehículos que vienen a revolucionar el segmento con una fusión impecable de eficiencia, confort interior y prestaciones tecnológicas de vanguardia. Cada detalle, desde el diseño exterior e interior, refuerza una identidad sofisticada, mientras que sus innovadoras asistencias a la conducción y soluciones digitales convierten cada viaje en una experiencia envolvente, segura y placentera, reflejando la esencia y el compromiso de la marca francesa con la innovación y la excelencia.

Innovación y más espacio interior: Nuevo Peugeot 3008: Innovación y diseño en un SUV de vanguardia

El Nuevo Peugeot 3008 cuenta con un motor 1.6 THP Turbo de 180 CV y 300 Nm, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades que ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento y confort. Su interior incorpora el innovador Peugeot Panoramic i-Cockpit®, con una pantalla curva panorámica HD de 21 pulgadas que integra el cuadro de instrumentos y la pantalla táctil central para una experiencia tecnológica inmersiva.

Fabricado sobre la plataforma STLA Medium, ofrece un diseño moderno, tecnología avanzada y una experiencia de conducción superior.

Presenta un diseño aerodinámico con silueta Fastback, faros Pixel LED adaptativos y llantas diamantadas de 19 pulgadas que realzan su estilo moderno. El equipamiento premium incluye asientos de cuero alcántara, sistema de aire limpio AQS y un sistema de audio Hi-Fi con 10 altavoces para una calidad sonora superior. En cuanto a seguridad, integra sistemas avanzados como frenado automático, control de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril y conducción semiautónoma Drive Assist Plus. Su amplio espacio interior ofrece 17 portaobjetos y un baúl de 588 litros.

La conectividad está garantizada con i-Connect® Advanced, que incluye mirroring inalámbrico, navegación TomTom y reconocimiento de voz “OK PEUGEOT”. Además, el vehículo refleja un compromiso ecológico al utilizar más de 500 kg de materiales sostenibles, incorporar plásticos reciclados y eliminar piezas cromadas en el exterior.

Este modelo, finalista en el “Car of the Year 2024” y fabricado en Sochaux, Francia, ya está disponible en San Juan a través de la agencia oficial Peugeot, Lorenzo Automobile.

Nuevo Peugeot 5008: un SUV que revoluciona el espacio interior y la tecnología

El Nuevo Peugeot 5008 es un SUV de 7 plazas que destaca por su amplio espacio interior y avanzada tecnología. Con un baúl de 916 litros ampliable hasta 2.232 litros al abatir la segunda y tercera fila, ofrece comodidad y versatilidad sin igual.

Fabricado sobre la plataforma STLA Medium, el 5008 mide 4,79 m de largo y posee una distancia entre ejes de 2,90 m, garantizando un habitáculo espacioso y refinado. Su diseño aerodinámico se complementa con un frontal moderno con faros Pixel LED y llantas diamantadas de 19 pulgadas.

En su interior resalta el Peugeot i-Cockpit panorámico con pantalla curva de 21 pulgadas que integra cuadro de instrumentos y sistema táctil central, junto a un volante compacto con mandos ergonómicos y botones i-Toggles personalizables. El confort se completa con asientos de alcántara ventilados y masajeadores, climatización trizona y un sistema avanzado de calidad del aire.

El Nuevo 5008 ofrece motorización 1.6 THP Turbo de 180 CV con transmisión automática de 6 velocidades, combinando rendimiento y eficiencia. Además, cuenta con sistemas de seguridad activa y conducción semiautónoma Drive Assist Plus, que incluyen control de crucero adaptativo, cambio semiautomático de carril y recomendaciones anticipadas de velocidad.

Con un enfoque sostenible, utiliza más de 500 kg de materiales reciclados y ecológicos, eliminando piezas cromadas para un diseño más moderno y responsable con el medio ambiente.

Este SUV, producido en Francia y disponible en su versión GT, combina espacio, tecnología y rendimiento para un segmento premium.