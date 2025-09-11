AVANIM: el desembarco de Grupo Presidente en la movilidad sustentable con Mitsubishi y GWM (Great Wall Motors)

AVANIM inicia oficialmente sus operaciones como concesionario oficial de Great Wall Motors (GWM) y Mitsubishi Motors, consolidando la llegada a Cuyo y la Patagonia argentina de un portfolio completo de vehículos a combustión, híbridos y 100% eléctricos.

El inicio de estas operaciones refuerza la presencia de dos marcas líderes en innovación y movilidad sustentable, con una gama que abarca SUVs, pickups y modelos eléctricos, en un contexto marcado por el reciente cupo el gubernamental de arancel cero para la importación de vehículos eléctricos de 50.000 unidades híbridas y eléctricas habilitado para su importación al país.

La nueva planta industrial de GWM en Brasil, otorga mayor confiabilidad a la marca en la región, convirtiéndose en un hub estratégico de producción y repuestos para el Mercosur. Garantizando abastecimiento más ágil, soporte técnico de primer nivel y competitividad en la oferta de combustión, híbridos y eléctricos.

AVANIM se suma a Grupo Antelo, histórico referente del sector automotor en Sudamérica y actual importador oficial de GWM y Mitsubishi en Argentina, Uruguay y Paraguay. Con más de 25 años de trayectoria, el respaldo del grupo brinda a los clientes la tranquilidad de comprar en una concesionaria oficial con respaldo en todo el país.

En paralelo, AVANIM se apoya en la solidez de Presidente, grupo empresario con más de 50 años de trayectoria en el oeste argentino, con fuerte presencia en real estate, retail, energía, hotelería y movilidad. Este arraigo territorial es clave para impulsar el desarrollo de AVANIM en Cuyo y la Patagonia, con foco en movilidad urbana y flotas.

“Con AVANIM acercamos a los clientes de San Juan, Mendoza y Neuquén la experiencia completa de marcas globales que están transformando la movilidad. Apostamos al crecimiento, al servicio y a la confianza que inspira contar con un importador como Grupo Antelo y con el soporte de Presidente, junto al respaldo internacional de GWM y Mitsubishi”, comento Julián Groisman.

Sobre los autos

Durante la inauguración, los asistentes pudieron conocer los modelos más esperados:

A combustión: la icónica Mitsubishi L200 y el versátil Outlander . La muy ansiada TANK de GWM.

la icónica y el versátil . La muy ansiada de GWM. Híbridos: los eficientes Haval Jolion HEV y Haval H6 HEV .

los eficientes y . 100% eléctricos: el vanguardista GWM ORA 03, reflejo del compromiso con la movilidad sustentable.

Con esta apertura, AVANIM da un paso firme hacia la renovación del parque automotor de la región, consolidándose como referente en movilidad eficiente y confiable.