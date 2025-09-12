Nuevo desarrollo inmobiliario: Edificio Kallithea

El emprendimiento está ubicado en Av. España y San Luis, esquina sureste.

Este excepcional producto de inversión con terminaciones de primer nivel está situado en el centro cultural de la ciudad, muy demandado por segmentos importantes de la población como personas en edad laboral, personas mayores que dejan su casa de toda la vida porque les quedó grande y buscan mudarse a un departamento en el centro, trabajadores de la minería, entre otros.

TIPOLOGIAS:

DEPARTAMENTO 2 DORMITORIOS Y 2 BAÑOS

DEPARTAMENTO 2 DORMITORIOS 1 BAÑO

DEPARTAMENTO DE 1 DORMITORIO

MONOAMBIENTES

2 NIVELES DE COCHERAS

SALONES COMERCIALES

5 VENTAJAS DE DISEÑO:

UBICACIÓN: Excelente accesibilidad por su cercanía al transporte público, centro cívico, escuelas, teatros, restaurantes y parque de mayo.

TERRAZAS: En vez de balcones, se diseñaron terrazas grandes para disfrutar las vistas al parque, crear un jardín y tener reuniones al aire libre.

AMPLITUD: Los interiores de todas las unidades, incluyendo los monoambientes, se proyectaron con espacios amplios para vivir cómodamente.

VENTILACIÓN: La orientación este-oeste de la torre y el hecho de no tener edificios lindantes, permite una corriente de aire proveniente del sur de forma franca, lo cual tiene mucho valor en nuestra provincia.

PRIVACIDAD: Por lo mencionado anteriormente, también se destaca la privacidad que supone abrir la ventana y no tener vecinos.

VALOR AGREGADO

Una exclusiva vista panorámica hacia plazas y edificios emblemáticos puede aumentar hasta 40% el valor de una propiedad.

COMERCIALIZA INMOBILIARIA TULUM

Teléfono: (0264) 420-0831

Celular: 264 481-3881

Web: www.tuluminmobiliaria.com.ar

Ubicación: Av. Ignacio de la Roza Oeste 697 | San Juan, Argentina

https://www.instagram.com/inmobiliaria_tulum/?hl=es