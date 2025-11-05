Cassaforma San Juan forma y capacita a profesionales y constructores para nuevos desafíos del IPV El innovador sistema constructivo acelera los tiempos y optimiza los costos de obra. Ofrecen un curso gratuito que incluye asistencia técnica para presentar propuestas y ejecutar proyectos habitacionales.

La construcción en San Juan está experimentando una transformación con la llegada y consolidación del sistema Cassaforma, una solución industrializada con probada trayectoria internacional. La empresa ha lanzado una convocatoria clave dirigida a arquitectos, ingenieros y constructores de la provincia, invitándolos a capacitarse de forma gratuita para licitar y ejecutar viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Cassaforma se presenta como el aliado estratégico para quienes buscan mayor eficiencia. Su tecnología permite ejecutar la obra gruesa de una vivienda en un plazo menor a 45 días, marcando una diferencia sustancial en la reducción de los tiempos y costos finales de un proyecto. Esta velocidad se complementa con la alta calidad, ya que el sistema garantiza eficiencia térmica, aislamiento acústico y una estructura sismorresistente.

Con más de 50 años de experiencia global y obras ejecutadas en planes de vivienda en provincias argentinas como Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires y La Pampa , Mendoza , Buenos Aires etc ., demostrando su adaptabilidad y eficiencia. la compañía busca transferir este expertise a San Juan.

La capacitación ofrecida es un paso crucial, ya que al obtener el título de montajista en sistema Emmedue, los profesionales no solo incorporarán una técnica moderna, sino que recibirán herramientas específicas para el ámbito local:

Preparación para Licitaciones: Se instruye a los participantes sobre cómo presentar correctamente las propuestas del IPV.

Dominio de Pliegos: Se enseña a estudiar y ejecutar los pliegos técnicos con precisión.

Aplicación de Calidad: Se capacita en la correcta aplicación del sistema constructivo y el control de calidad en obra.

Cassaforma acompaña a los licitantes en todas las etapas, brindando asistencia técnica permanente, desde el análisis del pliego y el armado de la propuesta técnica hasta la optimización de recursos durante la ejecución. Así funciona ya desde hace unos años en la provincia de Mendoza donde tienen una gran ejecución ya en el IPV junto a grandes constructoras

Con esta propuesta, Cassaforma se posiciona no solo como proveedor de un sistema constructivo de vanguardia, sino como un socio estratégico que prepara a los profesionales locales para ganar y ejecutar con éxito los proyectos de vivienda social que demanda la provincia.